南加備戰颶風 築沙袋、清路障、疏防洪渠

210公路沿山城市18日開始緊急為民眾提供免費防洪物資。格蘭杜拉的一位居民上午前往市府工務局領取沙袋，準備自家庭院防洪。（記者楊青/攝影）

南加州 84年來第一場熱帶風暴喜萊莉颶風，預計本周末登陸並橫掃南加 州大部分地區。聖蓋博谷沿山地區華洋居民18日上午開始緊急展開應變準備，建築沙袋墻，整理街道防洪渠，清除公共道路障礙物，嚴陣以待。

南加州各地18日上午開始投入防洪準備工作。聖蓋博谷210公路天使國家森林沿綫城市包括拉肯那達、巴沙迪那、亞凱迪亞、蒙羅維亞、歐溫岱、阿蘇薩、格蘭杜拉、聖迪瑪斯、拉汶等城市緊急設立專門的免費防洪物資區，向居民免費提供沙子和袋子，各地市府工務部門當天上午開始整理社區防洪渠，通知居民風暴期間不要將垃圾桶和汽車停放到公共街道，以免發生洪水 或其它意外時，阻礙急救部門的救援行動。

在華人和亞裔聚居的羅斯密，公共安全部門18日一早就通知居民做好防洪準備，除了暴雨、強風準備，也要應對可能出現的停電情況。公共安全部門特別提醒，熱帶風暴強風會產生重大影響並造成損害。當大風和停電時，最常見的情況是樹木倒塌和碎片飛揚。強烈建議民眾在風暴期間最好留在家中，不要出門，遠離倒下的電源線和電線。家中務必準備可攜帶的手電筒和足夠的備用電池，不要試圖開車或步行穿過洪水氾濫的地區。此外，準備足夠幾天的食用和飲用水也非常必要。