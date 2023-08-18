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南加備戰颶風 築沙袋、清路障、疏防洪渠

記者楊青/洛杉磯即時報導
210公路沿山城市18日開始緊急為民眾提供免費防洪物資。格蘭杜拉的一位居民上午前往市府工務局領取沙袋，準備自家庭院防洪。（記者楊青/攝影）
210公路沿山城市18日開始緊急為民眾提供免費防洪物資。格蘭杜拉的一位居民上午前往市府工務局領取沙袋，準備自家庭院防洪。（記者楊青/攝影）

加州84年來第一場熱帶風暴喜萊莉颶風，預計本周末登陸並橫掃南加州大部分地區。聖蓋博谷沿山地區華洋居民18日上午開始緊急展開應變準備，建築沙袋墻，整理街道防洪渠，清除公共道路障礙物，嚴陣以待。

南加州各地18日上午開始投入防洪準備工作。聖蓋博谷210公路天使國家森林沿綫城市包括拉肯那達、巴沙迪那、亞凱迪亞、蒙羅維亞、歐溫岱、阿蘇薩、格蘭杜拉、聖迪瑪斯、拉汶等城市緊急設立專門的免費防洪物資區，向居民免費提供沙子和袋子，各地市府工務部門當天上午開始整理社區防洪渠，通知居民風暴期間不要將垃圾桶和汽車停放到公共街道，以免發生洪水或其它意外時，阻礙急救部門的救援行動。

在華人和亞裔聚居的羅斯密，公共安全部門18日一早就通知居民做好防洪準備，除了暴雨、強風準備，也要應對可能出現的停電情況。公共安全部門特別提醒，熱帶風暴強風會產生重大影響並造成損害。當大風和停電時，最常見的情況是樹木倒塌和碎片飛揚。強烈建議民眾在風暴期間最好留在家中，不要出門，遠離倒下的電源線和電線。家中務必準備可攜帶的手電筒和足夠的備用電池，不要試圖開車或步行穿過洪水氾濫的地區。此外，準備足夠幾天的食用和飲用水也非常必要。

有關停電信息，可聯繫南加州愛迪生公司，800-611-1911。有關火災或醫療緊急情況，請撥打9-1-1。關注颶風移動狀況和天氣預報，可收聽廣播或電視天氣預報，也可上國家氣象局官網YouTube @NWSLosAngeles。

氣象預報本次喜萊莉颶風可能為南加州高海拔地區帶來五至七寸降雨。（KXTV）
氣象預報本次喜萊莉颶風可能為南加州高海拔地區帶來五至七寸降雨。（KXTV）
國家氣象局18日發佈的喜萊莉颶風走向預報。（KXTV）
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