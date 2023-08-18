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道奇棒球賽500台僑參與 為明年道奇台灣日暖身

記者張庭瑜/洛杉磯即時報導
HelloTaiwan執行長江明信、美西主委張珮鑾，以及秘書長楊怡文，在活動現場帶著可愛的「台灣黑熊學院」黑熊。（記者張庭瑜/攝影）
HelloTaiwan執行長江明信、美西主委張珮鑾，以及秘書長楊怡文，在活動現場帶著可愛的「台灣黑熊學院」黑熊。（記者張庭瑜/攝影）

洛杉磯道奇棒球隊（Dodgers）8月15日迎戰威斯康辛州（Wisconsin）的密爾瓦基釀酒人隊（Brewers），約有500位台僑熱烈參與，為明年的「道奇台灣日」暧身。開球儀式由贊助商陳啟耕律師擔任投手，一記直球帥氣十足，隨後由南加州大專院校聯合會長辛志超擔任補手完成了好球，獲得觀眾熱烈掌聲。比賽正式開打後，洛杉磯道奇隊最終以6比2大勝。

當天許多貴賓也參加活動，包括駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長紀欽耀與夫人、HelloTaiwan執行長江明信、大洛杉磯台灣會館董事長陳柏宇、國會眾議員劉雲平（Ted W. Lieu）等人。

紀欽耀表示，非常高興受邀參加在道奇球場欣賞精彩的比賽，眼見許多僑胞身穿有Taiwan字樣的T恤，為台灣形象宣傳出色，感謝各方贊助商的支持。他相信，不少主流觀眾也會因此了解到台灣是一個熱愛自由民主的國家，並且瞭解到台灣棒球在當地也深受歡迎。他呼籲僑胞們以愛台灣職棒的精神，推動更多人欣賞美國職棒比賽。這次活動讓僑胞與其他多元族裔的觀眾進行了互動交流，希望透過體育，促進台灣和兩地之間的體育和文化交流，實現雙贏的國際交流。

開球儀式上，陳啓耕律師在接受戴于程教練的特別訓練後表現出色。他表示，現在台灣和美國的關係非常緊密，除了政治和經濟交流外，民間交流也非常重要。他認為，運動特別是像美國職棒這樣的主流運動，是一種非常好的軟性交流方式。他認為，在美國的台灣社群，正積極通過參與美國主流運動特別是美國職棒大聯盟（MLB），促進台灣的民間外交。

HelloTaiwan執行長江明信和美西主委張珮鑾以及秘書長楊怡文，帶著可愛的「台灣黑熊學院」黑熊現身。江明信表示，特別前來洛杉磯支持戴于程教練，並代表前聯電董事長曹興誠，表達對民防教育的支持。他希望通過這樣的方式，一同在海外宣揚台灣精神，加油打氣。

戴于程教練在現場投擲了30顆中華少棒隊訓練專用球，受到了台僑和其他球迷的熱烈回應，他藉此宣揚了「台灣加油．永遠忠誠」的口號，並表示，希望這樣的活動能夠不斷壯大，並將目標訂在明年的「台灣日」活動上。他計劃在得到球場允許後，將台灣職棒的元素納入其中，讓更多人感受到台灣職棒的魅力。他相信，一旦活動不斷發展，甚至美國的職棒球隊和MLB職棒球場也會更加關注台灣，這是一種極好的體育外交。他豪言，他的目標是達到2000名參與者，並將台灣的啦啦隊、三太子等都帶到美國，為活動增添更多的台灣元素。

出席嘉賓們身著印有台灣字樣藍色T恤合影 。（記者張庭瑜/攝影）
出席嘉賓們身著印有台灣字樣藍色T恤合影 。（記者張庭瑜/攝影）
劉雲平議員攜帶著他的兩個兒子一同來到球場觀賽。（記者張庭瑜/攝影）
劉雲平議員攜帶著他的兩個兒子一同來到球場觀賽。（記者張庭瑜/攝影）
開球儀式由陳啓耕律師主投，他投出一記漂亮的球。（張珮鑾提供）
開球儀式由陳啓耕律師主投，他投出一記漂亮的球。（張珮鑾提供）

洛杉磯 道奇 MLB

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