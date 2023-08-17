熱帶風暴19日襲南加 局部大雨強風高浪

熱帶風暴19日襲南加，帶來大雨強風高浪。(Southern California Weather Force)

南加州 氣象局（Southern California Weather Force）8月17日（周四）正式發布熱帶風暴警報，預計該警報將於8月19日周末生效，覆蓋南加 州大部分地區以及拉斯維加斯全境。此外，局方還針對可能出現30英尺高海浪發布高浪警告。

目前仍在墨西哥西南太平洋的颶風 喜萊莉（Hilary）已於17日升級為強颱，預計將穿越墨西哥的巴哈半島。儘管它是一個相對較弱的系統，但仍可能對西部地區造成影響。國家颶風中心（National Hurricane Center）預報員警告稱，喜萊莉預計在這個周末迅速增強為4級颶風，風速至少達到每小時130英里。截至周四上午，颶風位於墨西哥曼薩尼約以南約320英里處，最大持續風速為每小時75英里。

目前喜萊莉已升級為1級颶風，距離墨西哥西南海岸數百英里。過去一周多的時間裡，南加州氣象局一直進行遠程風險模型評估，結果顯示風暴活動在美國西南部地區將明顯增加。經過一天的風險評估，確定可能發生的風暴可能是格雷格或喜萊莉，而他們選擇在喜萊莉形成之前採取行動。

專家預計將於8月19日星期六影響該地區，該風暴系統的中心和主要影響範圍則預計將在8月20日星期日過境。南加州氣象局的預報模型指出，高風險區域已擴展自洛杉磯以西至聖塔芭芭拉（Santa Barbara）和范杜拉（Ventura）的緯度。這表示預測的影響區域將受到大雨、強風和洪水的影響，可能導致道路被沖毀、土壤侵蝕，並可能危及人員和財產，如果未能充分準備好抗災。

專家也建議居住在風暴影響區域內的居民取消周六和周日的計劃，待在家中。如果民眾居住在容易受洪水影響的地區，也請提前做好準備。