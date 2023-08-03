蒙市將設立槍枝禁售區 距學校民宅1000呎

各級官員緬懷蒙市槍擊案遇難者，（右起）戴琦、趙美心、饒影凡、吳紹榮、羅霈霆、方樹強。（記者丁曙／攝影）

在年初蒙市槍擊 案發生六個多月後，蒙特利公園（Monterey Park) 市議會於8月2日（星期三）表決，全票通過了一項重要決議案，即在該市的行政法規中添加「槍枝禁售區」，該項法規明確限定，槍枝經銷商店與學校住宅至少相隔1000呎距離。

根據市議會的報告，該條例旨在修改蒙特利公園市 府初始法規，將第 21.55 章題為「槍枝禁售區」（buffer zone）的內容添加到蒙市政法規中，該條例提出在城市內設立槍枝緩衝保護區，在被定義為敏感受體的1000呎範圍內，限制槍枝經銷商。敏感受體被定義為任何住宅、醫院、教育 設施或機構、遊樂場、公園和其他人群聚集的敏感區域，包括醫療保健區域和與醫療保健相關的設施。

自從慘案發生以來，蒙特利公園市議會曾指示市府經理和檢察官修改《蒙特利公園市政法規》，該法規強調槍枝經銷商和家庭學校之間必須有1000呎的分隔區域。市議會也指出，增加該項法規的目的是為了保護城市內的公民、居民和遊客。

不過，該法規存在一些例外情況。例如，目前該市有兩家槍枝經銷商，在新法規出台之前已經存在，作為例外仍被允許保留。此外，在城市購物中心三個指定區域內的槍枝銷售點，根據規劃委員會和市議會批准的有條件使用許可證，仍就可以保留。

在8月2日晚的市議會上，市議員們紛紛表示支持新規。蒙市市議員羅霈霆（Henry Lo）表示，自己非常支持這項法規，「作為一個城市，我們需要繼續探索作為城市級別的安全保障措施，因為在一段時間內人們依舊會記得槍擊案。我們的一些做法和行動也可能會鼓勵其他市政府這樣做，同樣也能夠給聯邦政府和國會施加壓力，尤其是我們都知道自2004年攻擊性武器禁令到期，全國範圍內一直針對槍枝議題爭議。」副市長黃泰平(Thomas Wong)也表示贊同，他認為「一旦我們今晚批准這項措施，我們可以與鄰居城市分享該法規，鼓勵他們在自己的社區中採取類似的限制。」