唐尼少年管教所昨夜騷亂 洛縣警察迅速控制局勢

洛杉磯縣唐尼市少年管教所（Juvenile Hall）爆發騷亂，洛杉磯縣警局立即出動警察包圍設施。（ABC7）

洛杉磯 縣唐尼市（Downey）少年管教所（Juvenile Hall）於28日周五晚間爆發騷亂，導致工作人員受傷，還有人企圖逃跑，但後來被悉數抓回。洛杉磯縣警局立即出警包圍設施，並且迅速控制局勢；官員稱，事件中沒有人受重傷。

根據洛杉磯縣緩刑局(Probation Department)的一份聲明稱，「重大騷亂」於28日周五晚 8 點左右，在洛斯派德里諾斯（Los Padrinos）少年管教所發生。洛杉磯縣緩刑局表示，「在騷亂期間，青少年襲擊了工作人員，一名青少年得以離開該設施的安全邊界。但他們立即被緩刑局特別執法行動人員逮捕。所有的年輕人都被統計在內。」

在騷亂期間，附近居民被告知，遠離該設施並且鎖好自家門窗。

洛杉磯縣政委員夏珍妮 (Janice Hahn) 在29日周六上午，針對周五晚間在唐尼市洛斯派德里諾斯少年管教所發生的騷亂事件發表了以下聲明：