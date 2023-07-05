美國南加州華航聯誼會年會9月9日召開

美國南加州華航聯誼會傳承「一日華航人、一生華航情」的永固精神。（南加州華航聯誼會官網）

為慶祝美國南加州 華航聯誼會成立18周年，將於2023年9月9日(星期六) 中午12時隆重召開2023年會，傳承「一日華航人、一生華航情」的永固精神。

現任會長周蕙卿表示，本屆美國南加 州華航聯誼會年會隆重熱鬧，邁入第18年的精采年華令人感恩又振奮。她感謝歷任新舊理事成員們的熱心參與，共同耕耘使聯誼會日益成長，發揮了「一日華航人、一生華航情」的永固精神。

本屆年會除有豐盛佳餚、精心安排的餘興節目及卡拉OK外，還有抽獎活動，包括台北洛杉磯 來回豪華經濟艙機票、現金獎及數十種精美禮品。藉此對會員們多年來之熱忱支持，表示誠摯的謝意。年會訂於洛杉磯聖蓋博市希爾頓酒店（Hilton San Gabriel）舉行，225 W. Valley Blvd., San Gabriel, CA 91776。連絡電話:(949)232-6300

美國「南加州華航聯誼會」自2005年成立迄今已有18年, 會員由空勤、地勤、現職、及退職員工組成，逐年增加至今已超過400人。會務宗旨促進彼此間聯繫情誼，互動互助，共同努力關懷前輩長者。