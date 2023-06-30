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加州四華人團體聲明 支持撤銷種族招生政策

本報訊
加州四華人團體支持高院裁決,保護亞裔平等入學權利。(美聯社)
加州四華人團體支持高院裁決,保護亞裔平等入學權利。(美聯社)

最高法院29日裁決考量族裔的大學平權招生政策違憲。加州四個華人團體30日發表聯合聲明稱，這是亞裔在美國生存發展的重大勝利，也是期待已久的好消息。

平等公義協會(OJE)主席李少敏(Frank Lee)表示，對於每一個反對歧視的美國人來說，這是一個偉大的歷史性的勝利！他感謝學生公平招生組織提起的法律訴訟，並感謝為此做出貢獻的所有人，未來對任何歧視行為繼續保持警惕。他進一步指出，多元化不能成為藉口，也不應該取代真正平等和正義的原則。每個人都應該根據成就、才能、奉獻和誠信等優點進行客觀評估，而不是根據膚色、種族和國籍等一成不變的特徵，否則就是歧視和違憲！

但是，舊金山加州大學校長菲茨杰拉德 (Paul Fitzgerald)則公開抵制最高法院的裁決,他表示如果申請者被禁止在入學申請表中詢問自己的種族，該校將要求申請者在一篇短文中披露自己的種族。而且，令人擔憂的是，包括但不限於史丹福、麻省理工、哈佛大學、加州大學等在內的多所大學表態，仍將竭盡全力在招生中力推其「多元化」或「種族優先」的政策。

對此，華美權益促進協會會長伍均祥(Joel Eng)表示，不能允許國家在這條路上出現任何倒退，應該在最高法院的正義裁決下翻開新的篇章。該聯盟敦促每個人都保持警惕，並在必要時在法律範圍內採取適當的行動。

發表聯合聲明的四個團體包括平等公義協會(Organization for Justice and Equality)、華美權益促進協會(Chinese American Institute for Empowerment Greater San Gabriel Valley)、聖蓋博谷安全社區聯盟(Safe Community Foundation)、加州自由聯盟(California for Liberty)。

加州大學 招生 歧視

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