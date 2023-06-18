我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加奢華車展「Concours d'Elegance」 經典名車列陣

福特董事長：美國還沒準備好與中國競爭電動車領域

剛移民就失明 華女40歲學英文念大學 實現人生大逆襲

記者王若然／蒙特利公園市即時報導
唐楚媛學會了大約10種樂器。（記者王若然／攝影）
唐楚媛學會了大約10種樂器。（記者王若然／攝影）

眼睛是心靈的窗戶，海倫凱勒的散文「假如給我三天光明」家喻戶曉。無獨有偶，華人唐楚媛40多歲時失明，那時她剛移民美國不久，對環境還不大熟悉，語言也不通，失明對她是致命的一擊。如今30年過去了，唐楚媛的人生卻也因為失明走上了另一條道路，她不僅精通英文，還挖掘了音樂特長，去在大學進修音樂，學會演奏約十種樂器，實現了人生的蛻變。

40多歲逐漸失明 醫生說無藥可醫

唐楚媛是中國大陸湖南人，40歲時第一次來到美國。唐楚媛記得特別清楚，那是1988年4月8日，她來美國是為了與40年沒見的父親相會。唐楚媛出生不久，就與父親失聯了。直到1988年，父親來信邀請她來美國團聚。

見到父親後，唐楚媛很開心。當時她決定留在美國，並接來了留在國內的兩個女兒和丈夫。當生活開始變得美好時，唐楚媛的眼睛看不見了。

「我在別人家當保姆，一天晚上在院子裡帶小孩，卻怎麼也看不見小孩子了。」唐楚媛回憶說。她當時並未在意。但後來她的視力明顯下降，去醫院檢查，被確診為「視網膜色素病變」（Retinitis Pigmentosa，RP）。醫生說，以後你恐怕要學盲文了。

重新振作 開始學習英語盲文

唐楚媛回憶說，當時失落至極，「不想活了。」她說，簡直是「無路可走。」眼睛看不見，不能走；又不會英文，嘴巴張不了口。她開始去教會，在親友鼓勵下，下定決心靠自己，要學習盲文。她說，只能讓自己忙碌起來，學東西才能不被悲傷淹沒。

中文、英文有很大不同，中英盲文也有天壤之別。唐楚媛在中國大陸時，讀到高中就遭遇文化大革命，沒有機會繼續學習。來到美國後，一直做保姆，也沒有學習過英文。當時40多歲的她，只能先從學習26個英文字母的盲文開始，一點點學起來。

唐楚媛先是在盲人學校學習盲文，在這裡她學習了近六年11個學期。盲文不僅要學字母、單詞，還要學習各式標點符號。學成後在老師建議下，她去了西洛杉磯社區學院(West Los Angeles Community College)學習英文作為第二語言的盲文課。唐楚媛說，當時班上的學生英文都很好，很流利，學習起來也很快，而她只能慢慢來。在這裡學習了兩年之後，因為路途遙遠，她轉去較近的巴沙迪那社區大學，開始學習音樂專業。

進修音樂專業 班上只有她一個盲人

其實唐楚媛開始接觸樂器，始於她在盲人學校學習英文盲文時。當時她聽到音樂老師教授樂器，非常喜歡，但因為自己英文能力有限，不相信自己能夠學成。在與老師溝通後，她開始嘗試旁聽，跟不上老師講的課，她就默默錄音下來回家慢慢消化。

在某次演出活動中，唐楚媛（右一）為舞蹈配樂。（唐楚媛提供）
在某次演出活動中，唐楚媛（右一）為舞蹈配樂。（唐楚媛提供）

後來在巴沙迪那社區學院正式讀大學時，她真正開始進修音樂專業。在這裡學習，對她是更高級別的挑戰。因為這是面對普通人的專業，班上只有她一個盲人，20多名學生中她年紀最大。

在巴沙迪那社區學院，她主修民樂，後來在老師鼓勵下，於某次畢業典禮上與其他人一起表演，她在其中進行笛子和弦伴奏，贏得觀眾熱烈掌聲。

更多相關報導，請關注6月19日的世界日報。

字母 洛杉磯 華人

上一則

僑務委員徐佳青與青商座談 回答3大類問題

延伸閱讀

墨西哥熱浪來襲 當局查獲高溫下129移民擠滿貨車車廂

墨西哥熱浪來襲 當局查獲高溫下129移民擠滿貨車車廂
希臘移民船翻覆 巴基斯坦逮捕10名人口販運疑犯

希臘移民船翻覆 巴基斯坦逮捕10名人口販運疑犯
移民專頁／簽證面試前結婚 配偶可加入一起移民

移民專頁／簽證面試前結婚 配偶可加入一起移民
移民專頁／主要受益人去世 境外衍生受益人不可繼續移民

移民專頁／主要受益人去世 境外衍生受益人不可繼續移民
洛12歲女 3年拿社區學院學位

洛12歲女 3年拿社區學院學位
移民專頁／母親再婚拿婚姻綠卡 女兒可申請嗎?

移民專頁／母親再婚拿婚姻綠卡 女兒可申請嗎?

熱門新聞

電動車示意圖。（取材自Unsplash.com）

加州買特斯拉 有1.5萬補助可拿 Model 3估2.5萬入手

2023-06-11 02:20
銀行帳戶扣除5200元，新存入一筆2500元。（受訪者提供）

不懂英文吃虧？南加華女存5200 銀行改成2500

2023-06-14 21:43
Dave持續打造了八年的英式花園，驚艷鄰居。（記者楊青╱攝影）

他用8年打造英式花園 成果驚艷華人鄰居

2023-06-15 15:41
納稅人須在2023年7月17日之前提交報稅申請，才能拿回2019年度的退稅。（取自Pexels.com）

平均每人893元 馬上過期…加州1.4億退稅待領 快申報

2023-06-12 16:17
正在打匹克球的民眾。（記者王若然╱攝影）

這項運動易學又健身 華人銀髮族超愛

2023-06-11 15:26
研究顯示，美國人愈來愈厭倦給小費。（Getty Images）

自助機台也得給？ 美國小費文化漸越界遭厭倦

2023-06-14 02:18

超人氣

更多 >
3星座提分手超絕情：獅子冷酷、水瓶一秒轉頭走 這星座最冷漠

3星座提分手超絕情：獅子冷酷、水瓶一秒轉頭走 這星座最冷漠
林志玲7年前「比基尼辣照」被翻出 溼身曲線畢露震撼網友

林志玲7年前「比基尼辣照」被翻出 溼身曲線畢露震撼網友
中僅派司長接機 布林肯來訪 北京冷臉以待

中僅派司長接機 布林肯來訪 北京冷臉以待
遊德遇惡男被拋山谷 倖存華女出院 遇難華女家人抵德國

遊德遇惡男被拋山谷 倖存華女出院 遇難華女家人抵德國
特斯拉衝買氣 美國Model X和Model S降價約8000美元

特斯拉衝買氣 美國Model X和Model S降價約8000美元