直擊南加華人聚居區惡夜大火 90消防員緊急馳援

6月11日凌晨，華人聚集城市聖蓋博市發生大火。（小紅書用戶@美美提供）

6月11日凌晨，華人 聚集城市聖蓋博 市（San Gabriel）一處建築工地發生四級大火，最少90名消防員參與救火。附近部分商家因停電而暫停營業，目前暫無人員傷亡報告。

（影音來源：記者子為、小紅書用戶@美美 / 記者子為後製）

根據聖蓋博市消防局的調查，事故發生在6月11日凌晨3時28分左右，地點是聖蓋博市的300 E Valley Boulevard，火勢十分迅猛，判定為四級火災，起火的原因仍在調查中。

記者於6月11日中午12時走訪火災現場，消防人員仍在作業。（記者子為/攝影）

聖蓋博市消防局在接到報警電話約2分鐘後趕到現場，蒙特利公園市 、阿罕布拉市等周邊城市的消防員和洛杉磯縣消防局也前來支援，最少有90名消防員參與滅火。

本報記者6月11日中午12時走訪火災現場，發現消防人員仍在作業，建築還冒著黑煙，部分建築物內還能看到小火在燃燒，不過都很快被消防員控制。煙味瀰漫該區域，不少路人摀著鼻子經過，因大火產生的灰燼也飄散四處，在附近的知名酒店前，也能看到不少灰燼。

大火雖然沒有蔓延到附近商家，但部分商家處於佔時停業狀態。三喵奶茶店表示，因電力受到影響，要暫停營業。根據南加愛迪生電力公司（Southern California Edison）官網信息，附近還有幾戶商家也處於停電狀態，維修人員正在搶修。同時，發生火災的路段11日中午仍處於交通管制中。

6月11日凌晨，華人聚集城市聖蓋博市發生大火。（小紅書用戶@美美提供）

一位不願透露姓名的附近華人居民表示，這棟樓已經建了很多年，好像都快要開始內部設計了，這麼一燒不知道還得再建幾年，火災的發生和起火時間讓他感到十分蹊蹺。