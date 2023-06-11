CHP追捕超速車 2警車失控衝入居民家

加州公路巡警局（CHP）的兩輛警車追逐一輛超速車時，失控衝進一戶居民院內。(KTLA)

加州 公路巡警局（CHP）的兩輛警車10日下午午在追逐一輛超速車時，意外失控衝進一戶居民院內。警車撞到院牆受損嚴重，男屋主受到驚嚇。他表示，事情發生時，老母親正在屋內休息。

這起事故發生在拉朋地市（La Puente）。10日下午約4時40分，CHP警員試圖對一輛超速行駛車執法，命令違規司機靠路邊停車，但對方拒絕服從，於是兩輛警車開始追擊超速車輛。下午約4時52分，雙方追逐到市區哈仙達大道（Hacienda Blvd）和艾柯特街（Ector Street）交匯處，因街路轉彎較急，兩輛CHP警車失控，雙雙撞破街角處一居民家外牆，衝進院內，最終停在房屋前的草坪上。

視頻顯示，被撞居民家的外圍有低矮磚牆保護，兩警車將一段外牆徹底撞毀。

屋主瑞頓（Nestor Rendon）表示，事故發生前，聽到警車警報聲愈來愈近，接著就是輪胎摩擦地面的刺耳聲音，然後就是撞擊的巨大聲響。他趕忙出屋查看，猛然看見有兩輛警車停在房前草坪上，地上滿是散落的碎磚塊。

據稱，因撞擊猛烈，大量金屬碎片掉落在草坪和附近路上，兩警車前部嚴重損毀。

事故發生後，瑞頓說，他最先擔憂的是老母親安全。「當看到兩輛警車撞進院內，立刻跑進媽媽住的房間，當時母親在屋內休息。」