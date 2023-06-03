紀念天安門事件34週年 金映玉領銜眾院決議案

1989年六四事件，一位中國人在天安門廣場以肉身阻擋坦克。（美聯社）

6月4日來臨，為紀念 1989 年天安門 廣場屠殺事件34 週年，來自加州選區的聯邦眾議員、眾院外交事務印太小組委員會主席金映玉（Young Kim）和資深議員貝拉（Ami Bera）提出了一項兩黨決議案（resolution），紀念 1989 年天安門廣場的遇難者，譴責中共 (CCP) 繼續剝奪中國人民和香港 的人權和基本自由。

金映玉主席說，「我們永遠不會忘記那些勇敢地反抗壓迫他們的政權，並在天安門廣場與解放軍面對面的學生。30多年後，我們通過支持仍然被在中共威權主義統治下的熱愛自由的人們，緬懷受害者並紀念他們的遺產。我很自豪能與資深議員貝拉站在一起，領導這項兩黨決議案，並發出一個統一的信息，即美國將繼續成為世界舞台上的自由、希望和機會的燈塔。」

貝拉議員說，「在我們紀念天安門廣場大屠殺 34 週年之際，我們緬懷那些在捍衛自由和民主的同時犧牲生命的勇敢者。30多年後，中共（CCP）繼續打壓天安門廣場事件週年紀念日的人們，控制記者、人權律師和民主活動人士，並對香港的自治和選舉制度施加專制限制。我們不能對中共加碼打擊自由、民主和人權的行為視而不見。這項兩黨決議發出了一個明確的信息，在這個莊嚴的周年紀念日，美國國會支持中國和香港人民的基本人權和自由。」

聯署該項決議案的聯邦眾議員還有：印州Andre Carson、內華州Dina Titus、華盛頓特區Eleanor Holmes Norton、佛州Michael Waltz、田納西州Steve Cohen、麻州Seth Moulton、加州Brad Sherman、新澤西州Andy Kim、麻州William Keating、蒙大拿州Ann Wagner、維吉尼亞州Gerry Connolly等。