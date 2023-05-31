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洛縣最高2.5萬的微小企業紓困補助申請今日截止

記者趙健／洛杉磯即時報導
針對洛杉磯縣微小型企業及非營利機構的「經濟機會補助計畫」將於5月31日截止。（洛杉磯縣經濟機會局）
針對洛杉磯縣微小型企業及非營利機構的「經濟機會補助計畫」將於5月31日截止。（洛杉磯縣經濟機會局）

洛杉磯縣經濟機會局自今年1月起，啟動了對洛杉磯縣微型、小型企業及非營利機構的「經濟機會補助計畫」((Economic Opportunity Grant，簡稱 EOG) ，符合條件的申請人可能獲得2500元至2萬5000元的補助金。該計劃的申請通道將於5月31日（周三）晚關閉。

EOG將分階段向受疫情影響的地區和組織發放6800筆、共計5400萬元的免償還補助金。洛杉磯縣經濟機會局還為符合資格的申請人提供申請流程上的協助、一對一的線上和線下技術支持，以及其他縣計畫、贈款和承包機會的資訊和支持。

對於2019年納稅年度收入在5萬元或以下，且位於洛杉磯縣（包括洛杉磯市）的微型企業（至多五名員工），可獲得2500元補助金，符合資格的企業須在2019年12月31日之前開始運營。對於2019、2020或2021納稅年度收入低於10萬元、且位於洛杉磯縣（不包括洛杉磯市）的微型企業，可獲得1萬5000元補助，符合資格的企業須在2021年12月30日之前開始運營。

對於小型企業而言，位於洛杉磯縣（不包括洛杉磯市）並在2019年、2020年或2021納稅年度收入在10萬至200萬元之間的小型企業，可申請獲得2萬元補助； 公司必須在2021年12月30日之前開始運營。

對於非營利組織，若在2019、2020或2021納稅年度收入低於100萬元，可獲補助金2萬元；若收入在100萬元到500萬元之間，補助金為2.5萬元。

申請人可通過經濟機會補助金計畫的官方網站進行申請，具體信息可訪問：https://eog.smallbizla.org/。

洛杉磯 疫情

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