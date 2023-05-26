我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

今夏搭機旅行 8月底機票最便宜趕快預訂

AI泡沫欲爆或漲勢方興未艾？輝達能否追高引起熱議

５月自行車摩托車安全月 駕車人禮讓騎車人

記者張宏/洛杉磯即時報導
5月是全美的自行車和摩托車安全月，亞凱迪亞（Arcadia）警局鼓勵民眾安全騎車，並分享駕駛摩托車和騎自行車的安全提示。 （警局臉書）
5月是全美的自行車和摩托車安全月，亞凱迪亞（Arcadia）警局鼓勵民眾安全騎車，並分享駕駛摩托車和騎自行車的安全提示。 （警局臉書）

5月是全美自行車和摩托車安全月，亞凱迪亞（Arcadia）警局鼓勵民眾安全騎車，並分享駕駛摩托車和騎自行車的安全提示。

亞市警局代表Barry Miller表示，為確保人們騎車或步行的安全，警局在5月開展交通安全行動，重點關注使騎車人和行人處於危險之中的駕駛者行為，例如超速、非法轉彎、不讓行等。駕駛者應減速並遵守限速規則，小心穿過十字路口。 在靠近街道或自行車道轉彎或打開車門之前，仔細觀察騎自行車的人和行人。 在騎自行車人後面行駛時要有耐心，並在經過時給他們留出空間。加州法律要求駕駛者在可能情況下改變車道，讓騎自行車的人通過。 切勿分心或精神恍惚駕駛車輛。

對於騎自行車的人要求其晚上要開燈，佩戴正確固定的頭盔，因為頭盔可顯著降低發生碰撞時頭部受傷機率。必須沿車流相同的交通方向行駛，像汽車駕駛者一樣禮讓行人。行人在十字路口有標記或無標記的人行橫道內，享有先行權。

對於摩托車駕駛的安全， Miller表示，摩托車因為體積小不易被發現，所以在變道前要格外小心。騎摩托車的人沒有駕駛者和乘客那樣的汽車保護，宜與摩托車共享道路並安全駕駛。駕駛者變道前務必檢查後視鏡和盲點， 不要跟摩托車太近，保持安全距離。如果看到有轉彎信號燈的摩托車，請小心，在繼續前進之前，請確保騎手正在轉彎。

摩托車手要始終佩戴符合美國 DOT 標準，並配備護目鏡的頭盔。車手要穿皮革或其他結實的衣服，例如夾克、褲子、防滑鞋底的靴子和手套。 在衣服和摩托車上貼上反光條或貼花，讓其他駕駛者更容易看到。要防禦性騎行，不要以為駕駛者可以看到你，避免在駕駛者盲區騎行。即使在白天，也要始終開著燈。最後，無論駕駛者和摩托車手不應在分心或在酒精和或藥物影響下，駕駛和騎行。

汽車 亞凱迪亞 加州

上一則

Nielsen民調：美國華韓越裔族群最信賴母語媒體

延伸閱讀

卡車司機不滿街頭霸占 遭騎手群毆

卡車司機不滿街頭霸占 遭騎手群毆
洛杉磯卡車司機遭一群騎車青年毒打

洛杉磯卡車司機遭一群騎車青年毒打
推車、騎車再開車

推車、騎車再開車
6萬元摩托車被老人故意推倒 95後小伙維權10個月 解脫了

6萬元摩托車被老人故意推倒 95後小伙維權10個月 解脫了
巴黎寶格麗精品店光天化日被搶 損失數百萬歐元

巴黎寶格麗精品店光天化日被搶 損失數百萬歐元
休旅車相對安全 對自行車卻危險 被碾壓捲車底機率高

休旅車相對安全 對自行車卻危險 被碾壓捲車底機率高

熱門新聞

高中華裔女生張君澤。（受訪人提供）

17歲華女 獲哈佛、耶魯等名校搶人

2023-05-21 02:16
19歲正妹在網絡上賣裸照引哄搶，但男網友得知真相後，紛紛表示心碎。。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱正妹賣裸照引瘋搶 知道真相眼淚掉下來

2023-05-19 15:34
洪昊康（Clovis Hong）從大學畢業，獲得5個副學士學位。（世說新聞團隊製作）

世說新聞／百年罕見 12歲華童獲5大學學位

2023-05-23 22:06
12歲的洪昊康拿到了五個大學副學士學位。（蔡爽提供）

華裔少年洪昊康 12歲就大學畢業 還拿五學位

2023-05-25 02:20
嫌犯疑似精神狀況不穩定，將自己的灰色起亞汽車自撞承租屋，以致前端全毀。（abc7截圖）

南加房客駕車撞承租屋 持釘鋤追砍…華人房東驚魂

2023-05-23 14:18
四位老人最後購買第二天從香港飛洛杉磯的航班。圖為香港機場。（受訪者提供）

華人北京飛洛 深圳轉機慘遭丟包

2023-05-26 02:20

超人氣

更多 >
絕不吃虧3星座…獅子：叫我霸總 天蠍：我要報仇 另一個是？

絕不吃虧3星座…獅子：叫我霸總 天蠍：我要報仇 另一個是？
快看世界／美國高齡化速度創新高 專家：移民是關鍵

快看世界／美國高齡化速度創新高 專家：移民是關鍵
全球竄最快的億萬富豪 黃仁勳身價1天增加64億美元

全球竄最快的億萬富豪 黃仁勳身價1天增加64億美元
華人北京飛洛 深圳轉機慘遭丟包

華人北京飛洛 深圳轉機慘遭丟包
「假金黨」紐約法拉盛捲土重來 華裔小心被騙

「假金黨」紐約法拉盛捲土重來 華裔小心被騙