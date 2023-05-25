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洛城Metro系統公車司機被捅數刀 情況不樂觀

洛杉磯訊
洛杉磯市警方發布的嫌犯照片。（LAPD）
洛杉磯市警方發布的嫌犯照片。（LAPD）

洛杉磯大都會捷運（Metro，以下簡稱捷運）又出暴力事件。24日下午，伍德蘭山（Woodland Hills）捷運公車司機被捅數刀，目前在醫院搶救，情況不樂觀，行凶男子仍在逃。

根據洛杉磯市警局，該事件發生在24日下午約5時15分，位於爾溫街（Erwin Street）和托朋加峽谷大道（Topanga Canyon Blvd）之間。當時一名年輕男子上了公車並與司機發生口角，隨著爭吵越來越激烈，兩人從公車上下來，來到路邊。之後公車司機上半身被那名男性乘客連捅數刀。行凶男子之後順著爾溫街向東逃離現場。

公車上的監控拍到了行凶男子的模樣。根據警察描述，男子為21歲白人，留有金色捲髮，身高約六呎，身材瘦削，行凶時身著紅色短袖，黑色褲子，背一個黑色雙肩包。

被攻擊的司機目前在北嶺醫院醫學中心（Northbridge Hospital Medical Center）治療，生命垂危。

警方表示正全力抓捕嫌犯，包括調取監控紀錄，詢問目擊者等。針對該起事件，洛杉磯市市長巴斯（Karen Bass）在聲明中表示，「這起暴力事件極其惡劣，我們捷運公車司機的遭遇是場悲劇。今天我與整個城市一起為他祈禱，我的心與他的家人同在。」

洛杉磯大都會交通局也對此事發表聲明，「Metro對這起暴力事件極其震驚和悲傷，我們正在為受傷員工和其親屬提供幫助。我們將與洛杉磯市警局緊密合作，抓到嫌犯並將其定罪。」

捷運近日發生多起暴力事件，包括5月時捷運長堤市線上，一名亞裔女子被暴打，還被以種族話語侮辱。4月同樣在長堤捷運上，在列車到達市中心第一街（First Street）站之前，一名男子在一場爭鬥中被捅致死。數據顯示，2023年至今已有21人死於Metro系統內，包括一起凶殺案，其餘則是用藥過量。

捷運 洛杉磯 大都會

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