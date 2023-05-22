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洛市20歲情侶遭酒駕撞死 叔叔目睹全程

洛杉磯訊
警方案發後在事發現場設置封鎖線調查，肇事的白色吉普車的前端完全損毀。（cbsla截圖）
警方案發後在事發現場設置封鎖線調查，肇事的白色吉普車的前端完全損毀。（cbsla截圖）

一對20歲情侶5月21日（周日）在洛杉磯市博覽公園（Exposition Park）遭撞身亡，事後肇事司機疑因涉嫌酒駕，試圖步行逃離現場。所幸在目擊者的協助及追趕下，將其逮捕歸案， 目前警方仍在調查事故詳情。

據洛杉磯市消防局表示，這起事故發生在21日凌晨約12時40 分，位於限速35英里的諾曼地街（Normandie Avenue）和馬丁路德金大道（Martin Luther King Jr. Boulevard）交叉口間的得來速餐廳。事發當時，情侶二人駕駛著白色BMW準備左轉離開時，被一旁高速行駛的吉普車衝撞。而撞擊力道之大導致BMW當場被甩飛至馬路對街，並擦撞多輛停放在一旁的車輛，導致情侶兩人當場喪生。而吉普車司機在事故發生後，試圖下車步行逃逸。所幸在目擊者協助及追趕下，成功將其逮捕歸案，

經警方鑑定，遇難者分別為來自波莫那（ Pomona）、20歲的卡斯蒂略（Kevin Castillo），和來自洛杉磯、20歲的阿維萊斯（Maria Polanco Aviles）。肇事者為31歲的桑托斯（Elmer Santos）。據目擊證人指出，卡斯蒂略的叔叔當時也在該案發餐廳工作，目睹整個事故的發生。而警方在調查後發現吉普車內有多瓶酒瓶，讓警方懷疑桑托斯可能在案發前一直在飲酒，才導致憾事發生。

目前，桑托斯將面臨至少一項過失殺人罪、及謀殺罪指控，具體指控仍待檢方公佈。

洛杉磯 Boulevard

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