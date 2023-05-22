南加迪士尼樂園附近槍擊案 2死者身分確認 1人來自外州

槍擊案中兩名男子遇害。（KTLA5）

南加橙縣迪士尼樂園 附近的安那罕花園大道（Anaheim GardenWalk），5月21日（周日）清晨發生槍擊 案件，兩名男子遇害，當地警方正在對此案展開調查。目前兩名男子的身分已經確定，一人是來自高地(Highland）、32歲的Deonte Marquis Lenin，另一人是來自亞利桑納州鳳凰城、21歲的Elian Tanori Arvayo。

案發在21日凌晨2時30分左右，地點位於迪士尼樂園附近Disney Way 400號的熱門購物中心。警方到達現場後，在停車場內發現一名男子，他死於槍傷。

與此同時，第二名受害者被發現躺在停車場外的地上，是一名20多歲的男子，他被送往醫院，隨後宣布死亡。

警方證實，槍擊事件發生前曾爆發一場大規模鬥毆，兩名受害者都參與其中。調查人員還表示，他們已經找到記錄案發過程的監控錄像，但目前不會公佈。

槍擊案發生地安那罕花園大道，是迪士尼樂園附近最受歡迎的購物、餐飲中心之一，距離迪士尼樂園正門約有五分鐘步行路程。此處停車場被當地許多酒店共用，經常光顧該地區的人，對於致命暴力事件發生感到震驚。

附近居民Ivan Perez表示無法接受槍擊案件，他說以前從未聽說發生過這樣的事情。洛縣華人Emily聽聞案件也難以相信，她說前幾周就住在案發地附近的酒店，「迪士尼樂園是娛樂天堂，我們經常會在節假日帶孩子去玩，發生槍擊案件讓我覺得很害怕。」