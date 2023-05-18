洛杉磯港區幫派七人被捕 分銷芬太尼幽靈槍

洛杉磯港區幫派被繳獲的非法長短幽靈槍。（FBI）

洛杉磯執法部門17日上午逮捕了洛杉磯海港地區（Harbor area）街頭幫派 的七名成員和同夥，他們被聯邦指控販運槍枝和大量毒品，查獲大約 23支槍械、26.2 公斤甲基苯丙胺、大約 2萬3000 顆芬太尼藥丸、2.4 公斤芬太尼粉和 1 公斤可卡因。

該項逮捕行動是聯邦調查局（FBI）和洛市警局（LAPD）聯合執法組 2020 年底發起的一項減少暴力行動的最新進展，針對海港地區的幫派活動。在實施抓捕之前，有11 名海港地區幫派成員和同夥，被控犯有聯邦毒品、槍枝和霍布斯法案（Hobbs Act）搶劫罪，其中三被告已被定罪和判刑，判刑十至 20 年。

17日被捕的七人，在10 日提起的指控中涉嫌犯有各種聯邦罪行，包括銷售發送受控制的物質、持有意圖銷售受控物質，以及作為擁有槍枝的重罪犯。

根據其中一份起訴書，聯合執法隊已經調查了東區、西區和其他海港地區幫派有影響力的成員和同夥，他們涉嫌參與一系列非法活動。包括Wilmas在內的海港地區幫派，他們在墨西哥 黑手黨（Mexican Mafia）的指揮和授權下犯罪。墨西哥黑手黨是加州 監獄幫派，控制著南加州許多拉丁裔街頭幫派。墨西哥黑手黨頭目和同夥在加州監獄系統內指揮Wilmas幫派的活動，使用非法手機和其他數碼工具與社區中的幫派成員交流。

執法部門認為，Wilmas幫派受不同的墨西哥黑手黨成員控制，這些人被判謀殺罪後關入加州監獄服無期徒刑。但是，其中一些人仍在獄中遙控指揮社會上幫派的槍枝和毒品銷售。

例如，起訴書稱，從 2022年 10 月到 2023 年 2 月，現年 53 歲、來自 Lomita的Wilmas幫派成員和墨西哥黑手黨同夥 Patricia Amelia Limon，在死囚牢房內指導完成了七筆毒品和槍枝交易。他並至少一次通過中間人向買家提供甲基苯丙胺、芬太尼、槍枝和彈藥，並代表墨西哥黑手黨成員收款。