南加22歲男子提供毒品給少女致死 警追拿

河濱縣22歲男子涉嫌提供少女致命毒品，警方發布逮捕令。（警方提供）

南加 內陸河濱縣一名男子涉嫌提供少女致命毒品 芬太尼（fentanyl），警方正在追拿嫌犯，近日已經發出逮捕令。

這起案件要追溯至2022年8月21日，當時棕櫚沙漠市（Palm Desert）警方接到報警，趕到沙漠熱泉市（Desert Hot Springs）案發地點，Via Quedo路15000號街區。根據河濱縣警局資訊，警方發現一名女孩倒在現場，不省人事。急救人員緊急搶救，最終這名17歲少女宣布不治。

調查人員發現，死亡少女生前大量服用毒品芬太尼，隨後這起案件轉由河濱縣警局過量死亡和毒品調查部門（ODIN)負責。

在隨後數個月調查中，警方確認提供少女毒品的嫌犯，就是沙漠熱泉市居民，22歲的賈西 亞（Michael Garcia ）。目前警方尚未掌握嫌犯行蹤，已經發布逮捕令，並對嫌犯提起毒品犯罪指控。警方進一步表示，已經發現其他嫌犯，預計還有涉案人被拘捕。

警方呼籲若民眾看到賈西亞，知道其藏匿處立即報告河濱縣警方，可致電951-776-1099，或聯絡案件調查人員Jim Peters，電話951-955-1700。