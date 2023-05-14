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華人母親87歲移民美國 生日盼與7兒女相見

「媽媽，這就是情緒啊！」亞裔母子對話融化千萬人

母親節前夕悲劇 南加76歲婦女過馬路被校車撞死

洛杉磯訊
76歲的格雷羅，母親節前夕在散步時被校車撞死。（Fox新聞截圖）
76歲的格雷羅，母親節前夕在散步時被校車撞死。（Fox新聞截圖）

一名七旬婦人在東洛杉磯North Unruh大道上走路時，慘被校車撞死。

據福斯新聞（Fox）報導，今年76歲的格雷羅（Blanca Arcelia Guerrero），是6個孩子的媽媽。在母親節前夕，8日下午2時，格雷羅在Hacienda大道與Fairgrove大道交匯處附近，遭哈崗拉朋地聯合學區（Hacienda La Puente Unified School District）校車撞擊，當場死亡。

格雷羅女兒接受福斯新聞採訪時，淚流滿面的表示，格雷羅差一點點就要穿越馬路，回到人行道上，但校車卻撞上格雷羅。強力的撞擊對格雷羅年邁的身體造成嚴重傷害，被校車撞擊後，格雷羅倒在馬路上，頭部重擊地面。

格雷羅女兒表示，母親每天都會在社區內散步，但沒想到這會是她最後一次看到媽媽外出。她心痛地表示，確認屍體時，看到身體不完整的母親，讓全家人泣不成聲。驗屍官報告指出，葛雷羅的死因，是受劇烈的鈍力導致的外傷。

哈崗拉朋地聯合學區已發布聲明哀悼，並表示會極力配合警方調查。加州公路巡警局（California Highway Patrol）正在調查車禍發生原因，目前沒有逮捕任何嫌疑犯，也不清楚車禍當下，車內是否有學生。

車禍 學區 Hacienda

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