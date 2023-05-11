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洛縣疑是華裔的男子槍殺前女友的現男友

記者王若然／長堤市即時報導
長堤市California Ave6200號街區的一棟民宅中發生槍擊案。（谷歌地圖）
長堤市California Ave6200號街區的一棟民宅中發生槍擊案。（谷歌地圖）

5月10日清晨，洛杉磯長堤市一名男子闖入一處民宅，槍殺了前女友的現任男友。該名行兇男子Oscar Alejandro Chan，根據其姓，應為華裔。不過長堤市警局以「不便透露嫌犯種族」為由，並未證實嫌犯為華裔。

長堤市警方10日清晨6時32分到達該市California Ave6200號街區的一棟民宅，當時民宅中有一名男子上半身中槍傷。之後長堤市消防局將其送往醫院搶救，最終不治身亡。長堤市警方表示，該男子40幾歲，因未聯絡到其親屬，還不能透露死者姓名。

長堤市警方了解到，行兇者為41歲的Oscar Alejandro Chan，是長堤市居民。案發當天早上，突然造訪其前女友家，進入屋內後，與前女友的現任男友發生肢體衝突，並開槍射中了受害人的上半身。之後他在警察到來前離開現場。

當天下午5時30分，警探在洛杉磯縣聖塔菲泉市（Santa Fe Springs）E Florence Avenue11300號街區，逮捕了Oscar Alejandro Chan。他以謀殺罪、持有武器彈藥罪被拘押，保釋金為200萬。

警探初步調查發現，命案可能起因於嫌犯與其前女友，和前女友的現任男友之間的矛盾，具體緣由還在調查中。

民眾如有線索，可以致電Sean Magee 或 Juan Carlos Reyes，電話是：(562) 570-7244。匿名提供線索可以撥打800-222-TIPS （8477），或下載P3 Tips手機APP提供線索。

長堤 洛杉磯 華裔

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