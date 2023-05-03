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中美直航航班增加 這些班次有望回歸？

中國飛美航班 每周從8班增至12班 即起生效

中美直航航班增加 這些班次有望回歸？

記者子為／洛杉磯即時報導
美國運輸部增加中國航司運營的中美直航航班名額，從現在的每周8個增至每周12個。對此，專家預測洛杉磯至上海、廣州、廈門的航班有望增加。（製圖：記者子為）
美國運輸部增加中國航司運營的中美直航航班名額，從現在的每周8個增至每周12個。對此，專家預測洛杉磯至上海、廣州、廈門的航班有望增加。（製圖：記者子為）

美國運輸部（Department of Transportation）5月3日修改原2020-6-1號命令，增加中國航司能運營的中美直航航班名額，從現在的每周8個增至每周12個。對此，專家預測洛杉磯至上海、廣州、廈門的航班有望增加。部分華人表示欣喜，期待機票價格能因此有所下降。但部分華人保留觀望態度，不覺得該政策的變化會帶來很大便利。

2020年6月，美國運輸部發布2020-6-1號命令，擬定禁止中國大陸航空公司的所有中美航班，該命令在出台後的兩個月屢經修改，在20年8月修改為「允許中方航司每周運營最多8個航班」，該命令一直持續至2023年5月2日，3日宣布增加至每周12個航班。

➤➤➤中國飛美航班 每周從8班增至12班 即起生效

美國運輸部在5月3日發表的文件中指出，該修改目標是使中美雙方的航空公司能公平競爭，並希望中美雙方能保持溝通，以實現向彼此完全開放航空市場的目標。文件還指出，2022年底，中方已向美方告知恢復國際航班的各項舉措，包括從22年3月起，中方允許美方增加達拉斯、上海往返的兩個航班，使美方航司每周可運營12個航班。

值得一提的是，本命令中沒有提及中方航司不許途經俄羅斯領空的規定。

對於此命令的修改，研究中美機票市場的專家「北美票帝」預測，東航可能增加一個上海-洛杉磯往返航班，南航可能增加一個廣州-洛杉磯往返航班，廈航可能增加一個廈門-洛杉磯往返航班，國航可能增加一個北京-紐約往返航班，川航、海航可能暫時沒有機會。不過，以上皆為預測，實際運營以官方消息為準。

得知中美直飛航班要增加的消息，南加華人有的欣喜，有的保持觀望態度。住在巴沙迪那（Pasadena）的張女士表示，此舉有望助中美直飛的航班降價，未來回家或許更方便。張女士近日剛買好回國機票，比價時發現目前的市場價和疫情期間沒有差別，直飛航班的經濟艙價格基本要三萬多人民幣（約4300美元）。

➤➤➤洛杉磯直飛上海最快5月中恢復 這原因票價可能更貴

不過部分華人對航班增加保持觀望態度，已在洛杉磯生活十多年的康先生認為，只增加四班有些杯水車薪。康先生指出，疫情前常能買到不到1000美元的廣州洛杉磯直飛機票，使他和國內的家人能更頻繁見面。基於目前的國際形勢和中美關係，康先生對未來中美航空市場的互相開放不抱太大信心。他感慨到，以前每次中國有城市開通直飛美國的航班都是大新聞，比如北京-西雅圖、廣州-洛杉磯，但感覺疫情三年把之前所有的「成果」都抵銷了。

剛畢業在洛杉磯工作的華人胡小姐，則覺得直飛航班增加「事不關己」，她認為中美直飛航班一直只是北上廣深這樣大城市的福音，對於家在三線城市的她，怎麼飛都很麻煩，直飛回國不如在韓國或日本中轉，還能趁機到日韓遊玩一番。

文件指出，2022年底，中方已向美方告知恢復國際航班的各項舉措，包括從22年3月...
文件指出，2022年底，中方已向美方告知恢復國際航班的各項舉措，包括從22年3月起，中方允許美方增加達拉斯上海往返的兩個航班，使美方航司每周可運營12個航班。（美國交通部）

洛杉磯 華人 疫情

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