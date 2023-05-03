我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中美直航航班增加 這些班次有望回歸？

中國飛美航班 每周從8班增至12班 即起生效

洛杉磯直飛上海最快5月中恢復 這個原因票價可能更貴

記者邵敏／洛杉磯即時報導
東航將增加洛杉磯直飛上海航班，最快5月中旬開始。（受訪者提供）
東航將增加洛杉磯直飛上海航班，最快5月中旬開始。（受訪者提供）

美國運輸部5月3日（周三）宣布最新消息，允許中方航司運營每周總共12個中美直航客運航班，至此，幾經周折，增加中美直航航班終於敲定。業內人士指出，現在可以確定的是，東航將增加上海直飛洛杉磯的航班，最快5月中旬就有可能開始執飛。

目前中美之間每周有8個中國航司的直飛航班，此次增加4個，共有12個航班。對於中美直飛航班的增航消息，洛杉磯票務人士顧彬彬表示，他得到一手消息，東方航空公司將恢復上海直飛洛杉磯的國際航班，每周六從上海飛洛杉磯，每周日返航從洛杉磯回上海，航班號計劃是MU583、MU586。關於其他直航航班增加的具體信息，顧彬彬表示會時刻關注。

返中路更近 南加華人雀躍

這一消息傳來，南加華人為此歡欣鼓舞，自疫情以來，洛杉磯直飛上海的航班被取消至今，不少來自上海的華人回家探望親友，都要各地轉機，如今直航馬上就要恢復，讓他們覺得離家的路更近了。

來自上海的張女士準備暑假帶孩子回國探望家人，她一直在等待洛杉磯、上海直飛航班的恢復，但眼看歸期將近，票價卻一天比一天高，無奈的她，兩周前定下洛杉磯飛香港、再轉機飛上海的機票。對於兩地直航即將恢復，她感慨雖沒有趕上，但從上海回洛杉磯的返程，就可以選擇乘坐直飛航班，「因為帶著年幼的孩子，直飛會是最好的選擇。」

目前最讓人關注的就是，機票價格是否會因直飛航班增加有所變化，乘客期盼，票價究竟何時能回到疫情前。

顧彬彬表示，面對將到來的暑假旺季，客流量將會暴增，雖然直飛航班增加，但票價在旺季大幅下調的概率不會很大，將會維持目前水平，5月下旬至7月中旬，甚至會有小幅上調。對於票價是否會回到疫情前的價格，現在來看，可能性極小。

➤➤➤中國飛美航班 每周從8班增至12班 即起生效

➤➤➤中美直航航班增加 這些班次有望回歸？

根據各大票務平台的數據，目前至7月中旬期間，執飛的美中航線直航，經濟艙單程價格在2150元至3400元美金之間波動。業內人士預測，新增直航開通後，價格波動的區間依舊在此之間。

疫情三年多，因為各種限制，很多華人無法回國探望親友，如今疫情限制幾乎全面取消，直飛航班也開始增加，這些都會刺激華人回國的願望。需求增加，機票價格下降的可能性就不大。旺季裡，直航與轉機航線經濟艙票價最少也要相差1000元，因此很多人選擇轉機航班。儘管有大量轉機航線，但很多廉價轉機航線對中國護照的過境限制依然存在，乘客需要擁有過境簽證，才可以在當地轉機。

不過據相關消息，韓國、日本等一些中轉國家近來傳出，可能恢復持美國簽證者中轉免簽過境的措施。顧彬彬認為，如果這個措施恢復，暑假旺季，轉機航線的機票價格還會繼續上漲，因為有更多人選擇通過這個方式回國。同時，中美客流的繼續暴增，也會對直飛航班的機票價格帶來影響，水漲船高，票價就可能上調。

洛杉磯 疫情 航線

上一則

洛縣富人區劫匪團夥攜 AK-47搶劫 亦涉其他搶案

下一則

中美直航航班增加 這些班次有望回歸？

延伸閱讀

洛縣富人區劫匪團夥攜 AK-47搶劫 亦涉其他搶案

洛縣富人區劫匪團夥攜 AK-47搶劫 亦涉其他搶案
洛城男子地鐵騷擾還捅人 持刀與警對峙被槍傷

洛城男子地鐵騷擾還捅人 持刀與警對峙被槍傷
一次性食物容器 洛杉磯縣5／1起禁用

一次性食物容器 洛杉磯縣5／1起禁用
全華裔製作電影「This Time」 洛杉磯亞太電影節首映

全華裔製作電影「This Time」 洛杉磯亞太電影節首映
早餐「四大金剛」

早餐「四大金剛」
記憶上海老城隍廟（下）

記憶上海老城隍廟（下）

熱門新聞

女盜賊被打倒在地。（視頻截圖）

南加壯漢爆揍零元購 竊賊求饒「放我走」

2023-05-01 16:10
加州留學的華人小永被騙走18萬美元。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱被騙18萬 名校華生被操控數月 每天5次..

2023-04-27 20:51
比斯利（Marc Beardsley）和妻子耐斯樂（Rosilyn Nesler）。（ABC）

帳戶突增巨款 聖地牙哥老夫婦不慎被騙近7萬

2023-04-27 14:47
爾灣是加州最適合居住的大城市之一。（記者王若然/攝影）

加州這四個城市膺選全美最適合居住地

2023-04-29 14:14
投資移民華人經營高檔餐廳，被查偷稅漏稅，此為示意圖。(Unsplash.com)

華人100萬申請投資移民 遭查稅

2023-05-01 12:37
劉亦菲扮演的許紅豆打坐場景中穿的是Tretorn鞋。（「去有風的地方」劇照）

劉亦菲神仙姐姐同款鞋 加州好市多有賣…才20多元

2023-04-25 18:19

超人氣

更多 >
不是偷竊或酒後鬧事 遊輪上最猖獗竟是這項罪行

不是偷竊或酒後鬧事 遊輪上最猖獗竟是這項罪行
住家要防偷兒上門 千萬別讓這5點露了餡

住家要防偷兒上門 千萬別讓這5點露了餡
「川普抓我乳 如有40億隻手」81歲婦出庭作證 掀44年前情景

「川普抓我乳 如有40億隻手」81歲婦出庭作證 掀44年前情景
德州「行刑式」5死槍案 兇手案發現場附近落網

德州「行刑式」5死槍案 兇手案發現場附近落網
聯邦政府若發生債務違約 社安金還領得到嗎？

聯邦政府若發生債務違約 社安金還領得到嗎？