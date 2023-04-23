2023年加州這個城市最危險 南加聖市也上榜

加州2023最危險城市，內陸聖伯納汀諾市上榜。（SBPD）

據網路不動產資訊平台Property Club最新發布的消息，2023年加州 最危險城市名單，北加 州的艾莫維爾市（Emeryville）奪冠，這座城市也是全美暴力犯罪 高發城市之一。南加州內陸聖伯納汀諾市（San Bernardino）也上榜。

加州最危險城市奪冠的艾莫維爾市，居民只有1萬2905人，是一個小城市，位於北加舊金山灣區。僅在2022年，就發生近1萬2500起盜竊案和近800起暴力犯罪案件。對這樣一座居民人數不多城市，很令人難以置信。

該網站是在整合多項權威資料，包括最新人口普查數據、聯邦調查局資料，以及OpenStreetMaps等數十個其它資源，形成一個更清晰名單和研究內容，目的是讓公眾更好了解不同社區的生活環境。網站分析了財產犯罪和暴力犯罪在人口中的分布，以便讓人們充分獲知在加州在哪些地方屬於最危險區域。

從上榜名單來看，最危險城市似乎分散在加州很多地區，而高失業率、低薪資和缺乏經濟復甦計畫等原因，對社區犯罪率升高有很大影響。

加州哪個城市是最危險城市名單中第一名呢？根據Property Club調查，艾莫威爾市是加州最危險社區。由於這座城市人口較少，每個居民遭受暴力犯罪的風險比例是1比15，從而使該市成為全美最多暴力犯罪的城市之一。其它緊隨其後的最危險城市社區還有：屋崙（Oakland,奧克蘭）、貝克斯菲爾德（Bakersfield）、斯托克頓（ Stockton）、聖伯納汀諾 （San Bernardino）、列治文（ Richmond，里士滿）、麥賽德（ Merced）、莫德斯托（ Modesto）。