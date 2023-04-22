為搶1000元賭場殺老婦 內陸兩女判終身監禁

內陸賭場劫殺八旬女客 兩女兇手威廉姆絲（左）與湯瑟爾（右）判終身監禁。（資料圖）

兩名非裔 女子三年前在內陸一家大型賭場，為了1000元賭金涉嫌在衛生間劫殺一名八旬老婦。本月21日兩名被告獲判終身監禁，不得假釋。

兩名被告均是河濱縣莫瑞諾谷市（Moreno Valley ）居民，分別是39歲威廉 姆絲（Kimesha Monae Williams ）和42歲湯瑟爾（Candace Tai Townsel )，均有在內陸多家賭場長期偷竊犯罪前科。此次犯案一個月後，於2023年2月被控犯有謀殺、搶劫和虐待老人罪，並附加獲加重罪名，被指控在在實施謀殺及搶劫。被告威廉姆絲在法庭由辯護律師發布一項聲明，稱她並未殺死任何人，另一被告湯瑟爾沒有聲明。

位於法國谷（French Valley）的西南司法中心高等法院法官弗瑞爾（Timothy F. Freer）表示，若認為兩名被告不對一個人的死亡承擔責任，那是非常可笑的。

這場慘案發生在2019年8月31日上午約7時30分，位於河濱縣大莊家賭場（Pechanga Resort Casino )。威廉姆絲和湯瑟爾在賭場尋找作案目標。這時長堤 市居民，84歲的阿灑德（Afaf Assad ）與結婚59年的先生、93歲尤安納斯（Youanness)一起走進賭場。阿灑德右手搭在先生手臂上，左手拿著一個亮粉色錢包，裡面有現鈔1000元賭金。

雖然威廉姆絲和湯瑟爾並不知道錢包內到底有多少錢，但看到兩名年邁老者，認為是可以輕易得手的目標。當阿灑德走進衛生間後，威廉姆絲隨後跟進，湯瑟爾則在外擔任瞭望，還阻止一名清潔人員進入衛生間。

據案發時也在廁所隔間的一名女子指證，聽到一聲很重的聲音，然後威廉姆絲就離開了，與湯瑟爾跑向出口。隨後女子和清潔人員看到受害人阿灑德躺到在地上，頭骨骨折，頭部流血。報警緊急送醫，於四天後在醫院宣布死亡。而受害者的錢包一直沒有找到。

河濱縣檢察官嘉瑞特在庭審中表示，被告搶奪受害人錢包，導致受害人手臂留下一個深深的撕裂傷口，受害人可能是被推倒或跌倒。據悉，兩名被告因在內陸賭場長期經常犯案，臭名昭著，被多家賭場拒絕進入。