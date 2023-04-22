我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美經濟值得讚？克魯曼：GDP反映不出陰暗的部分

受訪被問及毛澤東 中駐法大使怒嗆：你念過書嗎

為搶1000元賭場殺老婦 內陸兩女判終身監禁

記者啟鉻／河濱即時報導
內陸賭場劫殺八旬女客 兩女兇手威廉姆絲（左）與湯瑟爾（右）判終身監禁。（資料圖）
內陸賭場劫殺八旬女客 兩女兇手威廉姆絲（左）與湯瑟爾（右）判終身監禁。（資料圖）

兩名非裔女子三年前在內陸一家大型賭場，為了1000元賭金涉嫌在衛生間劫殺一名八旬老婦。本月21日兩名被告獲判終身監禁，不得假釋。

兩名被告均是河濱縣莫瑞諾谷市（Moreno Valley ）居民，分別是39歲威廉姆絲（Kimesha Monae Williams ）和42歲湯瑟爾（Candace Tai Townsel )，均有在內陸多家賭場長期偷竊犯罪前科。此次犯案一個月後，於2023年2月被控犯有謀殺、搶劫和虐待老人罪，並附加獲加重罪名，被指控在在實施謀殺及搶劫。被告威廉姆絲在法庭由辯護律師發布一項聲明，稱她並未殺死任何人，另一被告湯瑟爾沒有聲明。

位於法國谷（French Valley）的西南司法中心高等法院法官弗瑞爾（Timothy F. Freer）表示，若認為兩名被告不對一個人的死亡承擔責任，那是非常可笑的。

這場慘案發生在2019年8月31日上午約7時30分，位於河濱縣大莊家賭場（Pechanga Resort Casino )。威廉姆絲和湯瑟爾在賭場尋找作案目標。這時長堤市居民，84歲的阿灑德（Afaf Assad ）與結婚59年的先生、93歲尤安納斯（Youanness)一起走進賭場。阿灑德右手搭在先生手臂上，左手拿著一個亮粉色錢包，裡面有現鈔1000元賭金。

雖然威廉姆絲和湯瑟爾並不知道錢包內到底有多少錢，但看到兩名年邁老者，認為是可以輕易得手的目標。當阿灑德走進衛生間後，威廉姆絲隨後跟進，湯瑟爾則在外擔任瞭望，還阻止一名清潔人員進入衛生間。

據案發時也在廁所隔間的一名女子指證，聽到一聲很重的聲音，然後威廉姆絲就離開了，與湯瑟爾跑向出口。隨後女子和清潔人員看到受害人阿灑德躺到在地上，頭骨骨折，頭部流血。報警緊急送醫，於四天後在醫院宣布死亡。而受害者的錢包一直沒有找到。

河濱縣檢察官嘉瑞特在庭審中表示，被告搶奪受害人錢包，導致受害人手臂留下一個深深的撕裂傷口，受害人可能是被推倒或跌倒。據悉，兩名被告因在內陸賭場長期經常犯案，臭名昭著，被多家賭場拒絕進入。

威廉 長堤 非裔

上一則

美國僑界訪台團啟程 降低兩岸衝突 促進和平發展

延伸閱讀

南加內陸警方追擊偷車嫌犯 逮2青少年 查獲幽靈槍

南加內陸警方追擊偷車嫌犯 逮2青少年 查獲幽靈槍
中城組織 設「時報廣場無賭場聯盟」

中城組織 設「時報廣場無賭場聯盟」
日本批准興建首座賭場 以多元化旅遊吸引力

日本批准興建首座賭場 以多元化旅遊吸引力
日不顧民眾反對 擬建首家賭場

日不顧民眾反對 擬建首家賭場
日不顧民眾反對 擬建首家賭場

日不顧民眾反對 擬建首家賭場
日本將核准在大阪首蓋賭場 博弈概念股大漲同賀

日本將核准在大阪首蓋賭場 博弈概念股大漲同賀

熱門新聞

美飛中，從香港轉機的航班，曾是回國熱選，近來機票漲價很多。（受訪者提供）

美飛中轉機 一不注意被拒載 貪便宜前做好功課

2023-04-18 02:20
機場免費USB接口存在隱憂。（洛杉磯縣檢察官辦公室）

機場免費USB充電口 可能掏空你的銀行

2023-04-11 13:54
一名遊民在瓦倫西亞購物中心入口前拒絕離開，視頻顯示他在警察開槍前試圖靠近襲擊。(LASD)

揚言要殺了所有來這裡的人 遭洛警射殺 視頻全錄

2023-04-19 21:41
Zipair機艙一般座位。（取材自Zipair網頁）

曲線返中 日廉航Zipair舊金山直飛東京票價誘人

2023-04-17 02:20
陳先生等待正式駕照的半年期間，辦理的兩張臨時駕照。（陳先生提供）

沒綠卡更新駕照吃虧大 南加華男竟等半年 還要筆試

2023-04-16 14:04
參與安排中美公民假結婚拿綠卡的華女王秀蘭（Wang ‘Cindy’ Xiulan）17日被判刑24個月緩刑。（Pexels）

洛縣華女安排假結婚拿綠卡 被判緩刑24個月

2023-04-18 13:59

超人氣

更多 >
郭文貴提2500萬元保釋被駁回 恐面臨逾100年監禁

郭文貴提2500萬元保釋被駁回 恐面臨逾100年監禁
毛澤東屠殺人民 中駐法大使受訪怒嗆：你念過書嗎

毛澤東屠殺人民 中駐法大使受訪怒嗆：你念過書嗎
iPhone解鎖密碼外流救不回 竊賊靠1招永遠鎖死Apple ID

iPhone解鎖密碼外流救不回 竊賊靠1招永遠鎖死Apple ID
「自駕」意外受傷 華裔女狀告特斯拉…敗訴

「自駕」意外受傷 華裔女狀告特斯拉…敗訴
世說新聞╱500少女變遊民？自願花錢睡大街

世說新聞╱500少女變遊民？自願花錢睡大街