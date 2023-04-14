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西裔男持刀闖韓國城銀行 LAPD施放催淚彈逮捕

洛杉磯訊
洛市特警包圍黑色轎車同嫌犯對峙談判。（KTLA5）
洛市特警包圍黑色轎車同嫌犯對峙談判。（KTLA5）

洛杉磯市警方（LAPD）4 月 13 日，與一名持刀進入韓國城（ Koreatown）一家銀行的男子對峙三小時，劫匪最終被警方制伏。

案件發生在 13 日（周四）下午 1 時 40 分左右，洛市警局接到韓國城一家銀行的報警，位於奧林匹克大道（Olympic Boulevard）2700 街區的希望銀行 （Bank of Hope）發生緊急事件觸發警報系統。

據警局發言人稱，案發時一名男子持刀進入銀行，他被描述為拉丁裔男子，身高約 5 呎 8 吋。來自 Sky5 的視頻顯示，多輛警車擋住銀行停車場的出口，包圍了整幢大樓和嫌疑人所在的汽車

一架警局直升機在銀行上空盤旋，裝甲車趕到現場，並停在一輛黑色轎車旁邊，據信，該轎車與進入銀行的武裝人員有關。視頻還顯示，武裝特警站在裝甲車附近，與黑色轎車內的嫌犯談判。警方表示，車內男子手持一把折疊刀，長約 5 吋，刀柄為棕色。

警匪對峙長達三小時後，警方最終向車內施放催淚瓦斯，嫌疑男子於下午 4 時 45 分左右下車，然後他跳上車頂，之後又跳到一根混凝土桿上，最後被警方逮捕。對峙過程中，沒有人員受傷報告。案件目前仍在進一步調查中，嫌犯身分尚未公佈。

4 月 13 日韓國城一家銀行門口，警匪對峙長達三小時。（KTLA5）
4 月 13 日韓國城一家銀行門口，警匪對峙長達三小時。（KTLA5）

汽車 洛杉磯 Boulevard

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