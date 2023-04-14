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NAMM Show樂器展南加揭幕 創新智能產品驚艷

記者趙健／安那罕市即時報導
今年的展會吸引了超過2000家音樂設備和產品供應商參展，展品除古典及現代樂器外，還包括各式音樂科技領域相關的創新產品。（記者趙健/攝影）
今年的展會吸引了超過2000家音樂設備和產品供應商參展，展品除古典及現代樂器外，還包括各式音樂科技領域相關的創新產品。（記者趙健/攝影）

全美最大音樂產業展覽會NAMM Show，13日在橙縣安那罕市(Anaheim)揭幕。在為期三天的展會上，來自世界各地的商家們展示最新的樂器、音響設備、數字技術等新產品，同時為觀眾帶來最前沿的音樂技術、理念和產品創意，首日吸引了來自全球的萬名音樂產業人士。

視頻來源：記者趙健/後製

NAMM Show是世界上最大的音樂展覽之一，每年吸引來自世界各地的音樂產業、教育界及音樂愛好者們參加。今年展會有超過2000家音樂設備和產品供應商參展。展品除古典及現代樂器外，還包括各式音樂科技領域相關的創新產品，各大知名品牌如Roland、Yamaha等都設有展台。此外，現場還設有不同主題的論壇和講座區域，並邀請眾多樂器行業人士和知名音樂人分享經驗和見解。同時，豐富多彩的現場音樂演出也是展會的傳統亮點。

在展會現場，華人音樂創新公司LAVA Music推出的智能吉他，吸引了不少觀眾駐足。LAVA Music美國市場負責人武雷（Ray Wu）表示，LAVA吉他的主要特點是其製作材料和智能性，其特殊的科技材料採用碳纖維製作琴體，避免了溫度濕度等客觀條件對傳統木質吉他的影響。同時，使用者可以通過使用吉他箱體上特別加裝的3.5吋觸摸屏，來控制音調、音量、音色和其他設置，也可以錄音、回放和分享作品。無論是初學者還是專業人士，都可以從LAVA智能吉他的設計和功能中獲得更加優質的演奏體驗。

除樂器展覽外，現場還設有免費的音樂產業座談會，來自不同領域的專家們，就社交媒體營銷策略、品牌推廣、音樂產業管理等主題分享和探討，幫助觀眾了解當前音樂市場的趨勢和動態，也是一個與行業專家交流的絕佳機會。

豐富多彩的現場音樂演出也是一直以來NAMM Show的傳統亮點之一。（記者趙健/...
豐富多彩的現場音樂演出也是一直以來NAMM Show的傳統亮點之一。（記者趙健/攝影）
展會首日就吸引了來自全球的萬名音樂產業人士齊聚一堂。（記者趙健/攝影）
展會首日就吸引了來自全球的萬名音樂產業人士齊聚一堂。（記者趙健/攝影）

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