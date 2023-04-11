南加內陸警方拘捕兩名人口販賣嫌犯

嫌犯弗瑞亞斯。（警方提供）

南加 內陸警方近日連續拘捕兩名人口販賣嫌犯，二個案件均發生在河濱縣縣屬地。目前警方尚未透露兩個人口販賣案件中，涉及的兩名未成年人受害者是否是同一女孩。

河濱縣警局海梅特市分局（Hemet Sheriff's Station ）4月6日晚10時30分左右接到縣屬地居民報警，一名未成年女孩失聯，有可能離家出走或被壞人拐走。警方調查後，了解到這名女孩被一名不明身分成年男子帶走。隨後不久，該男子被警方拘捕。嫌犯是39歲西裔弗瑞亞斯（Frankie Frias），海梅特市居民。警方將嫌犯關押在內陸科伊斯伯易德拘押中心（Cois Byrd Detention Center ），罪名涉嫌人口販賣、對醉酒者強暴、與未成年人非法性接觸、對未成年人猥褻，以及助長未成年犯罪，在未成年身體上紋身等。