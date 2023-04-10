加州諾羅病毒來襲易生胃腸病 民眾這樣做可自保

自從諾羅病毒爆發後，許多家長開始擔心孩子的安危。（unsplash截圖）

加州 公共衛生局（California Department of Public Health）近期公布的一份報告指出，高度傳染性的諾羅病毒在加州逐漸上升。報告顯示自2月1日以來，全州至少已發生25起諾羅病毒爆發，可能導致數百起病例。由於病毒傳染性極高，州衛生官員敦促醫療保健從業者加強消毒工作，以遏制病毒傳播。

加州近期爆發多起諾羅病毒疫情 ，如老人護理機構和小學都遭殃，並足以迫使學校暫時關閉。據州衛生官員在3月28日的報告中指出，由於胃腸道疾病爆發通常無法通過實驗室檢測證實，因此諾羅病毒爆發的實際數量可能遠遠超過實驗室檢測證實的數量。近期更在長提市的卡佛（Carver）小學發生諾羅病毒傳播事件，該校2月22日首次向衛生官員報告出現病毒蹤跡，到3月中旬已有126名學生和十名工作人員出現胃腸道症狀。為了控制疫情，學校不得不關閉幾天，讓官員對校園深度清潔。

加州公共衛生局的報告也顯示，該州的廢水監測計劃顯示自1月中旬以來，諾羅病毒濃度急劇上升，並呈現持續增加的趨勢。許多監測點的濃度仍未降至之前的低水平，表明該州多個地區的諾羅病毒病活動繼續擴散。諾羅病毒極具傳染性，可以在物體表面存活長達數週，使其在擁擠或人流量大的場所，如學校、托兒中心、醫療機構、遊輪和療養院等的傳播風險極高。由於諾羅病毒傳播途徑多樣，很難控制。聯邦疾病防治中心 指出，儘管酒精類洗手液可以減少皮膚上的細菌，但對諾羅病毒的抵抗力較弱，許多人可能未意識到使用洗手液無法有效對抗諾羅病毒。

根據CDC的報告，在2018年的比尤特縣（Butte County ）營地大火期間，有兩個疏散中心出現諾羅病毒疫情。衛生官員指出，當時工作人員和疏散人員未意識到使用肥皂和水可以控制病毒的傳播，而非使用消毒劑。這種習慣可能會增加諾羅病毒爆發的風險。根據2011年研究，長期護理機構的工作人員經常使用含酒精的洗手液而非肥皂和水，這也可能增加諾羅病毒爆發的風險。

為了防止諾羅病毒傳播，衛生官員建議使用肥皂和水洗手至少20秒，這是一種有效的預防措施。此外，對於需要清潔髒污區域（如嘔吐物或腹瀉物），使用含氯漂白劑或其他家用清潔劑消毒非常重要。例如，每加侖水中添加五到25湯匙家用漂白劑的溶液是一種有效的清潔劑。

聯邦官員也發布一份對諾羅病毒有效的特殊抗菌產品清單，提醒民眾諾羅病毒具有高度傳染性，可以在表面和物體上存活數週。請大眾遵守建議以減少諾羅病毒的傳播和風險。

加州衛生官員也發表聲明，提醒醫療保健提供者在使用個人防護裝備 (PPE) 時，應注意對任何已確診或疑似感染的患者徹底消毒。提醒若懷疑或確診諾羅病毒，醫療保健提供者應向衛生當局報告。自今年1月中旬以來，諾羅病毒在全國的活動有所增加，且大多數疫情發生在11月至4月期間。

根據聯邦疾病防治中心的統計，該病毒可導致大量嘔吐或腹瀉病例，包括10萬9000例住院率和900例死亡，其中大部分是老年人。感染病毒後，人們通常在半天到三天之內出現噁心、嘔吐、水樣腹瀉和腹痛等症狀，且病情會在兩三天後緩解。但聯邦疾病防治中心也提醒，脫水是一種風險，嬰兒、免疫力低下的人，和老年人可能會出現特別嚴重的症狀。諾羅病毒主要通過食物受感染者的糞便，或嘔吐物的微小顆粒污染傳播，並很容易在環境中存活，且對常見的消毒劑具有相對的抵抗力。因此，衛生官員呼籲已康復的病人在症狀消失後仍應留在家中，至少48小時不上學或工作，避免再次感染諾羅病毒。

衛生官員也提醒大眾，諾羅病毒可通過握手或觸摸髒的表面，然後觸摸嘴巴等接觸傳播，特別容易在封閉和擁擠的環境中傳播，故需特別注意個人衛生和環境清潔。