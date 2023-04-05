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蔡英文LA演講前夕 台僑、陸僑隔空互喊 火藥味十足

本報記者／洛杉磯即時報導
（U視頻截圖）
（U視頻截圖）

蔡英文4日晚上抵達洛杉磯市區下榻的朋那維丘旅館(Westin Bonaventure Hotel)，經過在美國數日的奔波，她神情卻毫無疲憊。洛杉磯是此行的最後一站，也是最關鍵的一站。在酒店門口聚集著歡迎她的台灣僑胞，也有以實際行動表達抗議的中國大陸僑團，現場火藥味十足。

（本報記者／攝影）

4日晚上的洛杉磯市區只有華氏48度，在夜晚寒風中等待近兩個小時的滋味並不美妙。各路媒體只能在旅館大門外指定媒體區拍攝，且需要提前註冊接受警犬檢查後方可進入。現場兩岸僑民雙方總共數百人，警方安排在酒店門外，現場秩序良好，兩方各自喊口號、隔空互嗆，但未發生任何肢體衝突。

蔡英文4日晚上8時30分一襲黑色西裝現身，在「蔡英文賣國賊」的高喊中，她在一群保安的包圍下跟歡迎的台僑一一握手，台灣僑胞非常熱情，還有人獻花，前後不到一分鐘就快速進入酒店。這樣的歡迎場景在紐約就已上演，但是洛杉磯的反對聲浪明顯更強。

蔡英文抵達前，洛杉磯警方和酒店安保在場維持秩序。來自中國大陸僑團數百人或乘坐大巴或自駕早早就來到酒店，聚集在酒店的前門和後門。

抗議方的口徑較為統一，全場高喊「蔡英文賣國賊」、「祖國要統一，打到蔡英文」、「台獨死路一條」等口號。對方也不甘示弱，手舉綠色「台美一家」條幅，向對方對喊甚至情緒激動飆出髒話。蔡英文進入酒店後，大陸僑團沒有馬上散去，而是繼續喊口號。

中國大陸僑團的抗議活動由美國洛杉磯華人華僑聯誼會、南加促統論壇、美國大洛杉磯地區中國統一促進會、南加華人社團聯合會、南加華人華僑聯合總會等組織，美國華人社團聯合會榮譽主席鹿強 、美國大洛杉磯地區中國全國促進會會長歐陽韜、南加華人華僑聯合總會主席蔡成華、南加華人社團聯合會陳慧碧、美國洛杉磯華人華僑聯誼會主席關鍵榮、僑領周德超、李錦生等人在現場帶領著抗議僑民。

不僅現場充滿火藥味，在4日蔡英文抵達洛杉磯當天，中國大陸僑團在世界日報刊登刊登全版黑白廣告，而在5日雙方都有全版廣告刊登。一方是台灣僑團歡迎其來洛杉磯的彩色全版廣告，一方依然是中國大陸僑團的抗議黑白廣告，涇渭分明。

蔡英文5日迎來本次美國之行的重頭戲，她將在雷根總統圖書館和眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)會面，並發表演講。晚上則在下榻酒店參加700人的僑宴，屆時中國大陸僑團也將組織抗議活動。

洛杉磯 蔡英文 華人

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