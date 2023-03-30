華翁獲南加主題樂園最高榮譽 做事認真積極感染他人

在游強獲得最高榮譽的獎項後，他的同事們紛紛向他祝賀，和他合影留念，並和他一起高舉著他獲得的1000元支票，彰顯了團隊的凝聚力和友情。（游強提供）

曾是中餐館 老闆的南加橙縣居民游強（Chiang Yuo），退休 後開始在橙縣普安那公園的樂慈百利坊 （Knott's Berry Farm ）做兼時工作打發時間。他說該主題公園很大，正好可以到處走走鍛鍊身體。他工作時積極進取、敬業樂群，近日並因此榮獲樂慈百利坊頒發員工最高榮譽的「目的獎」（purpose award），以及1000元獎金。

他的同事們對他的工作態度都讚譽有加，稱他擁有最好和最積極的態度，包括積極地協助培訓新員工。但游強卻謙虛的說，這一切的榮耀都屬於共事在一起的團隊，他會繼續努力做好工作。

早年從台灣移民美國的游強，現年70餘歲，但他精神奕奕、對工作全力以赴樂此不疲，令人印象深刻。當被問及如何從中餐館老闆轉變為主題公園員工，如何做好心態轉變時，他謙虛地表示，他只是盡心盡力地完成每一份工作而已。

樂慈百利坊在頒發給游強「目的獎」的獎狀上，他的同僚寫上了他得獎的原因，可以看出他在交通管理部門表現卓越，且樂於幫助和培訓新人。別的部門也對游強印象深刻，因為不管他在哪裡，他總是第一個回應別人透過對講機呼叫的求援。

游強的敬業精神和積極進取態度感染了其他人，據同事在獎狀上指出，他總是以堅定自信的態度面對工作，成為經驗不足同事的完美支持人選。他並常通過對講機主動尋找下一個任務，盡心盡力幫助遊客。他的積極態度在整個團隊中產生積極作用。因此，樂慈百利坊頒發獎狀給他，表彰他的優秀表現和良好形象。

游強提起當時正在用餐，公司突然說要頒獎給他，讓他措手不及。公司更專門為他向主流社區發布新聞稿，報導他獲獎。

游強此前擔任中餐館老闆多年，但隨著時間推移，他表示開始感到疲倦和無聊，因此從中餐館退休。回顧工作經驗，他表示在當老闆時，常要承擔掌控工作局面的責任，長時間待在室內的生活方式也讓他精神疲憊。退休後，他開始尋找並非全時的兼時工作，坦言退休後一開始很難適應突來的輕鬆和悠閒，本來想考樂慈百利坊的警衛，但該部門已滿員，偶然轉換到交通部門的工作後，他發現越做越有心得，更重要的是，他從遊客的回饋和笑容中得到滿足感。