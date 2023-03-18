PCC圓周率日 數學軟件突飛猛進

PCC數學嘉年華講員合影，侯張鈺釧教授（前排左一）積極籌劃。（PCC提供）

每年3月14日聚光燈格外照亮一個希臘字母 pi，因為它代表圓的周長與直徑的比率3.14。巴沙迪那社區大學（Pasadena City College，PCC）當日舉行2023年「PCC 圓周率數學嘉年華」（Pi Day Conference 2023），來自聖蓋博谷地區多所大學及中學的師生約500人參加。數學是描述自然界規律的一種語言，在高科技時代數學工具的應用突飛猛進。

PCC數學教授侯張鈺釧（Yu-Chung Chang-Hou）博士介紹，今年的數學嘉年華內容豐富，上午有學生海報展、數學遊戲、學術研究實習及職業說明，下午的活動中有教授學者的主題演講。不少人以為數學是一種枯燥抽象的純科學，應用範圍小，其實，數學同現實生活緊密相關，有廣泛的適用和就業 範圍。

King Abdullah科技大學 (KAUST)應用數學、計算機科學和機械工程教授David Keyes在演講中強調，數學是描述自然界規律的一種語言，通過物理觀察和方程式的分析及演算，可以解開自然界的奧秘。數學進一步推動了科技的發展，例如天氣預報、GPS衛星定位系統、手機APP及Google 搜索引擎等，都是應用了數學衍生出來的算法。從登陸月球、火星等太空 科技，以及當下火熱的人工智能 ，以及生活中普通家庭必須的網路購物，都離不開數學工具的應用等。此外，數學軟件的使用可以將計算速度提高1000萬倍以上，原來需要一年才能計算完成的項目，現在半秒鐘就可以完成了，很多高科技公司都以高薪搶聘數學高手。

PCC化學系教授Jared Ashcroft特別介紹並鼓勵學生加入研究團隊，提前為前進高等學府作準備。PCC自然科學教授Maria Okounkova講解了「科學中的Python」，讓學生了解Python 運用到各個科學領域的重要性。洛州大（Cal State LA）數學教授Jie Zhong的主題演講，為學生指點如何在資訊科技領域求職。

在當日各項活動中，許多學生踴躍發問收穫很大。PCC 計算機科學專業學生鍾靖超說，他參加了多場講座，也展示了自己在數據科學和計算機科學方面的項目，例如利用數據科學選擇課程來幫助GPA和研究三維迷宮算法。他遇到了很多對自己的項目感興趣的師生，同時也聆聽了一些關於實習和數據科學的精彩演講。他特別喜歡Maria Qkuonkova教授的Python模擬粒子碰撞workshop，以及Jie Zhong教授關於在數據科學領域找工作的建議。總之，他從這次圓周日活動中學到了很多，也結識了一些志同道合的朋友。

另一位學生Logan Giralt de Spelder說，他正在攻讀數學和哲學雙學位，圓周率日活動對他來說是一次充實而有效的經歷，使他有機會與許多數學家交談。其中，Keyes教授關於數學在日常生活中的重要性，以及數學對數學家的自我反思性的演講，使他對數學的信念產生了深刻的共鳴。即便不是數學家，數學也很誘人並且可以帶來很多樂趣！