方樹強重逢拜登總統 支持嚴格控槍保護生命

在蒙市頒布控槍令演講會後，拜登總統接見方樹強（右）親切握手。（受訪者提供）

選區涵蓋蒙特利公園市 （Monterey Park）的加州華裔眾議員方樹強（Mike Fong），14日歡迎拜登 總統來訪時宣布更嚴格控槍行政令，保障美國人的生命安全，方樹強也計劃推動更嚴格的地方槍枝安全法。這也是他們第二次重逢面談，從九年前的教育 改革到當下嚴峻的治安形勢，各級民選官員重任在肩。

方樹強表示，非常感謝拜登總統視察蒙市，慰問農曆新年大規模槍擊案受難者家屬，並在這些充滿挑戰的時期，與蒙市人民一起哀悼，重新振興蒙特利公園市和聖蓋博谷。他感謝拜登總統宣布一項旨在增加槍枝銷售前背景調查數量的行政命令，以採取有效措施減少槍枝暴力並挽救生命。總統的行政命令還將通過增加「紅旗」法律的有效使用，使更多槍枝遠離危險之手。

拜登總統演講後，在蒙市的西聖谷男女童俱樂部會場擁擠的人群裏，特別會見方樹強，承諾聯邦政府將採取更多應對措施，遏阻和解決美國槍枝暴力泛濫的惡性問題，確保美國人民有一個安全的生活和工作環境。

方樹強回憶2016年，時任美國副總統拜登和第二夫人吉爾拜登（Dr. Jill Biden），在華府副總統官邸海軍天文台（Naval Observatory）舉行招待會，邀請全國50位社區學院領導人座談，當時方樹強擔任洛杉磯社區學院學區理事，出席並晉見了副總統夫婦。在那次會議上，拜登談到了社區學院培養專業人才滿足工業勞力市場需求，以及適用性方面發揮重要作用，幫助所有美國學生都有機會上大學接受高等教育。