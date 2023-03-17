走出悲情刧後重生 專訪舞星東主梁卓 馬名偉骨灰返鄉安葬

拜登總統接見梁卓。（白宮提供）

拜登 總統14日訪問洛杉磯縣蒙特利公園市 ，慰問農曆新年除夕舞星舞蹈社大型槍擊 案死難者家屬、受傷民眾和華人社區。當天受到總統特別感謝的「舞星」舞社業主梁卓（Maria Liang）16日接受本報獨家專訪時表示，死難者家屬正在慢慢走出悲慟，大部分傷員也正逐漸康復重返生活，但是，槍擊案留給受害者家屬和華人社區乃至美國人的痛，難以完全平復。

拜登在訪問蒙特利公園市期間，專程前往蒙市公共圖書館會見和慰問受害者家人，以及為本次槍擊案的善後貢獻心力的社區人士。他特別提到槍案現場、舞星舞社多年來對社區的貢獻，感謝舞社東主梁卓為受害者家屬和傷員們創造了一個温暖空間，讓人們感受到慘重人禍之後的人心之美。

舞社老師互道珍重

作為美西地區頗具規模的藝術舞蹈學校和舞蹈社，舞星的老師大多是來自俄羅斯和歐洲及美國各地的優秀舞者。梁卓表示，槍擊案發生後，很多老師主動和她聯繫，表達問候，同時也想知道舞社未來的計劃，表達繼續合作的期待。梁卓表示，心頭的陰影目前無法擺脫，除了鼓勵老師們另謀出路繼續教學和比賽，自己近期沒有復出計劃。

她表示，自己獨資經營舞星十年，和大家一直關係融洽，舞星也給大家留下很多美好記憶，很多人將舞蹈社看作是自己的家，這裡場地大、環境好，疫情停學期間也做了很多改善。但是，這場擊槍案破滅了她和大家的夢想。

今年以來全美各地已發生150多起槍擊案，但發生在舞蹈學校的大型槍殺案則是第一起。梁卓表示，她深感無辜，因為自己辦的是正規舞蹈學校，每天從早到晚十堂課，教師和學生參加各種比賽，拿到各種獎項，只是因為有房租等費用，同時也需要和社會大眾保持聯繫，所以才在周六晚上開放跳舞，讓年長者們在晚餐之後，有一個跳舞娛樂的地方，萬萬沒想到，大年除夕周六會發生這麼驚人的慘劇。

舞社歇業學費退還學生

梁卓表示，槍案發生後，在確定舞星舞社不會續辦之後，學生提出退卡，返回沒有使用的學費。梁卓表示，這個案件大家都是受害人，美國也是自己的家，希望未來繼續與大家保持朋友關係，所以決定給學生退款。上個月，她在自己的臉書和舞友微信群和舞社門口公告退還學費，由四個學生義工幫忙，最後寫了200多張支票，退還學生們未用的學費。

這麼大的槍擊案保險如何理賠？梁卓表示還不知道，但希望保險公司有所補償，現在法律程序在進行當中。

很多受害者家屬表示，槍擊案不是她的錯、也不是舞星社的錯，讓她在承受沉重壓力下感到安慰。她表示，很多受害人都較為年長，沒有小孩需要撫養，這一點也算是不幸中的萬幸。

受害人家屬走出悲慟

槍案發生後各方面伸出援手，包括印第安人保留區也捐出30萬元，幫助受害人家屬提供心理和精神康復諮詢輔導。

梁卓表示，悲劇發生後，她參加了所有接到通知的受難者的葬禮。14日她也再次見到很多受害人家屬，看到他們正慢慢從悲慟中走出來，臉上重新有了笑容，心理也逐漸恢復平靜，感到安慰。大家相互關心，相互打氣加油。不過她表示，失去親人的傷痛要完全擺脫也是不可能的。

梁卓的哥哥Jimmy梁的右手臂中了兩槍，留下了兩個彈孔。當晚梁卓去別處參加友人活動，所以Jimmy梁替妹妹到舞社打理，在前台幫忙放音樂，沒有想到發生槍擊案。梁卓一度將受傷的哥哥接到自家照顧，Jimmy梁現在已能自己開車，生活自理。

難忘舞友歡樂時光

1月21日槍案發生後，有些傷員送往南加大醫院，70歲的Diana Tom是受傷最重的一員。

梁卓表示，她對這位客人非常熟悉，因為很多年來，這位老客人幾乎每個星期天下午都和一班朋友到舞星，包下卡拉OK小房間三小時，和大家共度周末午後時光。因為喜歡烹飪和美食，Diana和她的朋友們總是自己煮了美食帶到舞社，大家分攤租金，唱歌跳舞，歡聚三小時。

舞友說，案發時Diana身體下部中槍，當時神智清醒，她只是說「肚子很痛」。但最後還是因為傷重不治，成為第11名遇難者。還有一名最年輕遇難者，57歲，他當天是受朋友邀請一起去跳舞過年，沒想到踏上死亡不歸路。

馬名偉骨灰返鄉葬祖墳

舞星經理馬名偉的後事，據梁卓透露，馬名偉的女兒在葬禮之後已將父親的骨灰帶回廣州，和馬名偉的父親和祖父安葬在一起，這也是馬名偉的母親和弟弟的心願。

馬名偉的兒子和兒媳以及孫子都在洛杉磯，三人也應邀參加了14日拜登見面會。據梁卓介紹，馬名偉生前一直活躍在社區，人脈很廣，遇難後得到大家的肯定，評價很好，家屬感到欣慰。

梁卓表示，自己獨資經營舞星之後，馬名偉一直幫忙她打理舞星日常，大家對他很熟悉。她認為，馬名偉這些年退出股東位置後，沒有利益壓力，心情更加放鬆，很多人也感覺他的為人處世改變很多，廣結善緣。

出門散心暫時不去中國

梁卓表示，她最近的計劃是將出門散心，不會去舞星原來的地方了。至於如何重新出發，她表示，一切看緣分，但不會回到原來的地方，因為太多的陰影在那裏。