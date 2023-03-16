南加華裔女大學生上了美國陸軍形象短片

出現在美國陸軍形象廣告中的洪菱達。（網路視頻翻攝）

就讀南加洛杉磯縣長堤加州 州立大學生物系的華裔學生洪菱達（Linda Hung），最近獲選參加美國陸軍短片拍攝，協助呈現新世代美國陸軍多元的面貌。

定居橙縣的洪菱達，通過背景調查及層層挑選，今年元月在長堤拍攝陸軍形象短片，這支一分鐘短片在美國陸軍官方Youtube頻道上架才三天，已有1萬4000人次觀賞。

美國陸軍這支宣傳片主題是「挺進明日：發揮潛能」（Pushing Tomorrow: Be All You Can Be），對洪菱達而言也具有切身的意義。洪菱達說，身為亞裔，父母一直鼓勵她多參與，充分發揮潛能，因此，她在高中時就主動到騎馬場擔任義工，協助殘障青少年學習馬術，也跟著父母在華人組織中擔任義工。

洪菱達在高中時曾報名模特兒學校接受訓練，洪菱達的母親楊怡文說，那是女兒的夢想，雖然心中覺得女兒不切實際，仍全力支持幫她圓夢，這些年來看到女兒自己搭佈景錄影，鍥而不捨的參加試鏡，也爭取到不少上鏡頭的機會，表現出年輕一代不怕失敗、勇往直前的精神。

外型有如鄰家女孩的洪菱達，談到試鏡的過程時說，為了爭取拍攝的機會，她必須根據經紀公司的要求，先送個人錄影，通過之後，又到好萊塢進行多次面試 。和她一起參加面試的模特兒中，不乏身裁、外型出色的人選，所以她並沒有抱太大希望。原本她擔心拍攝與上課時間會有衝突，沒想到地點就在距學校不遠處，一整天的拍攝過程中，就像女主角拍片一樣，不但房間門上有她的名字，還有專屬的化妝師、髮型師隨侍在側，令她大為驚喜。