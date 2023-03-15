洛縣好市多雞蛋常售罄 但這家超市供應多且便宜

阿蘇薩好市多雞蛋售罄。（記者邵敏／攝影）

因為禽流感嚴重影響，全球面臨蛋荒，洛杉磯縣華人地區的好市多 （Costco），更是經常出現雞蛋 售罄的局面，而有一家超市，雞蛋供應一直非常充足，相比其他超市，價格也十分優惠。

洛縣巴沙迪那市（Pasadena）有一家亞馬遜生鮮超市「Amazon Fresh」，3月13日的雞蛋價格一打12個3.29元。光顧這家超市的王先生表示，最近幾個月來，其他超市的雞蛋價格經常漲到一打七八元，但亞馬遜生鮮超市的雞蛋價格一直維持在三元出頭。張先生指出，「這個價格是店裡最便宜的一種雞蛋，這家超市也有賣五六元一打的有機雞蛋，但總體來說，比其他很多超市的雞蛋價格都便宜。」

好市多的60個裝大盒雞蛋一直深受消費者歡迎，去年10月價格為11.99元，短短不到三四個月，已漲至15.99元，但即便漲幅巨大，多家門店還是經常出現售罄現象。