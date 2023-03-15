我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／司法部證監會同步提控郭文貴、矽銀倒閉原因

這5項商品在好市多買 價格沒有比較便宜

南加男子被追殺到健身房躲避 幸健身群眾制伏男嫌

記者啟鉻／河濱即時報導
科洛那市一家健身中心突發兇案，嫌犯被捕。（KTLA）
科洛那市一家健身中心突發兇案，嫌犯被捕。（KTLA）

南加河濱縣科洛那市（Corona）一家健身中心，14日上午發生企圖謀殺案；兩名男子發生糾紛，其中一人遭刺傷多處送醫。嫌犯受輕傷被捕，保釋金100萬元。警方尚未透露兇案發生原因，呼籲知情者提供線索。

據警方資訊，案發時間是14日上午約9時20分，地點在Planet Fitness健身中心，位於市區大橡樹街3685號（3685 Grand Oaks ）。兇嫌是30歲查德（Ronald Chand），來自橙縣聖塔安那市（Santa Ana ）。科洛那市警方接到報警趕到現場時，一名傷者上身中多處刀傷倒在地上，受害者來自河濱市，41歲。

警方表示，案發時，兇嫌在停車場遇到受害者，爭執後用利器攻擊對方。為躲避攻擊，受害者跑進健身中心，並與兇嫌短暫對峙，最終受傷後倒在地上。當時還有多人在健身中心，一些好心人看到行凶，在警方趕到前控制兇手，奪下其手裡的兇器。

41歲的受害者很快被送往附近醫院搶救，生命無礙，已經出院返家療傷。兇手查德受輕傷，先送往醫院簡單包紥後，被押往拘押中心，面臨涉嫌企圖謀殺罪。警方說，兇嫌保釋金是100萬元。

警方表示，正在調查這起兇案動機，弄清到底兩人為什麼發生糾紛，導致兇手用利器企圖謀殺。也希望有知情者提供案件線索，可致電警探Ryan Eddy，電話 951-739-4869或發送電子郵件，郵箱地址：[email protected]

健身 南加 橙縣

上一則

南加民選官員 支持拜登新令 反槍枝暴力

延伸閱讀

德國槍案7死悲劇 兇嫌合法擁槍、1月遭舉報精神不穩

德國槍案7死悲劇 兇嫌合法擁槍、1月遭舉報精神不穩
17歲兇嫌槍殺華裔外賣郎 警緝2同夥

17歲兇嫌槍殺華裔外賣郎 警緝2同夥
黃妮可案兇嫌出庭辱家屬 疑精神異常

黃妮可案兇嫌出庭辱家屬 疑精神異常
影／省得花錢花力氣健身 他靠刺青長出「六塊腹肌」

影／省得花錢花力氣健身 他靠刺青長出「六塊腹肌」
新劇剛開拍… 25歲男星驟逝 染疫後健身突心肌梗塞

新劇剛開拍… 25歲男星驟逝 染疫後健身突心肌梗塞
25歲中國男星驟逝 健身突「心肌梗塞」 親友證實死訊

25歲中國男星驟逝 健身突「心肌梗塞」 親友證實死訊

熱門新聞

殺豬盤等電信詐騙，在全美盛行。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱小心這種騙術 南加小台北月均50人上當

2023-03-09 18:07
安大略機場因國際航班數量少，值機、出關安檢等非常快捷。（圖：受訪者提供）

洛杉磯飛中國 轉機台北僅900元 中華航空單程價優

2023-03-13 02:20
遭遇投資騙局的章女士曾到工業市分局報警求助。（記者啟鉻／攝影）

華女攜兒來美看病 慘遭「殺豬盤」被騙萬元

2023-03-14 02:20
想要在洛杉磯過上舒服生活，年薪恐需7萬5000以上。（Getty）

全美生活成本最高城市 加州3市入列 生活費需8.4萬

2023-03-10 22:15
圖為強力球頭獎得主購買的豪宅。（NBC）

九牛一毛？南加20多億元勁球得主 砸2550萬買豪宅

2023-03-08 17:10
想要在洛杉磯過上舒服生活，年薪恐需7萬5000以上。（Getty）

美10大生活最貴城 加州占3個

2023-03-11 02:18

超人氣

更多 >
俄戰機黑海上空撞毀美軍無人機 白宮譴責魯莽

俄戰機黑海上空撞毀美軍無人機 白宮譴責魯莽
郭文貴詐騙10億元被捕 購豪宅、名車、遊艇長這樣

郭文貴詐騙10億元被捕 購豪宅、名車、遊艇長這樣
奧斯卡典禮上最自私？坐她後面什麼都看不到

奧斯卡典禮上最自私？坐她後面什麼都看不到
入境中國10年簽突恢復 華人喜憂參半

入境中國10年簽突恢復 華人喜憂參半
裸體家政婦時薪60元 她爆：曾有客人暗示「其他服務」

裸體家政婦時薪60元 她爆：曾有客人暗示「其他服務」