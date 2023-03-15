南加男子被追殺到健身房躲避 幸健身群眾制伏男嫌

科洛那市一家健身中心突發兇案，嫌犯被捕。（KTLA）

南加 河濱縣科洛那市（Corona）一家健身 中心，14日上午發生企圖謀殺案；兩名男子發生糾紛，其中一人遭刺傷多處送醫。嫌犯受輕傷被捕，保釋金100萬元。警方尚未透露兇案發生原因，呼籲知情者提供線索。

據警方資訊，案發時間是14日上午約9時20分，地點在Planet Fitness健身中心，位於市區大橡樹街3685號（3685 Grand Oaks ）。兇嫌是30歲查德（Ronald Chand），來自橙縣 聖塔安那市（Santa Ana ）。科洛那市警方接到報警趕到現場時，一名傷者上身中多處刀傷倒在地上，受害者來自河濱市，41歲。

警方表示，案發時，兇嫌在停車場遇到受害者，爭執後用利器攻擊對方。為躲避攻擊，受害者跑進健身中心，並與兇嫌短暫對峙，最終受傷後倒在地上。當時還有多人在健身中心，一些好心人看到行凶，在警方趕到前控制兇手，奪下其手裡的兇器。

41歲的受害者很快被送往附近醫院搶救，生命無礙，已經出院返家療傷。兇手查德受輕傷，先送往醫院簡單包紥後，被押往拘押中心，面臨涉嫌企圖謀殺罪。警方說，兇嫌保釋金是100萬元。

警方表示，正在調查這起兇案動機，弄清到底兩人為什麼發生糾紛，導致兇手用利器企圖謀殺。也希望有知情者提供案件線索，可致電警探Ryan Eddy，電話 951-739-4869或發送電子郵件，郵箱地址：[email protected]