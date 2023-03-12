我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

奧斯卡／10萬人聯署抵制無效 甄子丹亮相介紹最佳原創歌曲

「這就是美國夢」關繼威奪奧斯卡獎 一上台就爆哭

楊紫瓊全場最閃亮登場 奧斯卡頒獎群星薈萃

記者張宏/洛杉磯即時報導
奧斯卡小金人。（記者張宏/攝影）
奧斯卡小金人。（記者張宏/攝影）

第95屆奧斯卡頒獎典禮12日在好萊塢的杜比劇院（Dolby Theatre）正式拉開帷幕，現場群星薈萃。備受各界矚目的奧斯卡最佳女主角被提名人楊紫瓊，鑽石閃閃亮相紅毯，影片中女兒扮演者「史蒂芬妮許」和她親切打招呼。

楊紫瓊笑容滿面，一身白色禮服亮相紅毯，她從頭到手都是白色鑽石，可謂現場最閃亮的女明星。無論是耳環、頭飾還是手上的鴿子蛋鑽戒，都閃閃發亮，頗有戰衣寓意。現場不少明星包括妮可基德曼等，和她打招呼和肢體接觸親密，還有人提前慶祝她會拿獎。楊紫瓊心情非常愉悅，接受採訪時時不時露出開心笑容。

片中扮演她女兒的「史蒂芬妮許」身穿桃紅色禮服，她表現非常活潑，她表示當晚最想見的人就是影片裡的「媽媽」楊紫瓊。

果然沒多久她就如願以償，和楊紫瓊親切打招呼。影片的兩個導演也盛裝出席，尤其是其中的華裔Daniel關不忘搞怪，衣服後背寫著Punk。

奧斯卡頒獎典禮的周邊道路全天封鎖，需要通行證才能接近劇院。在Sunset日落大道上可以看到楊紫瓊的廣告牌。上面寫著「Everything has led to」不僅和電影「媽的多重宇宙」英語名呼應，也有期望得獎之意。

今年紅毯並不是紅色的，而是白色，現場裝飾簡單莊重，且基本是在室內。在明星到來之前，現場匯集世界各地媒體盛裝拍照。來自日本傑尼斯偶像中島健人，被一群工作人員圍繞著在現場走來走去拍照。

下午3時左右明星即陸續進場，現場保安也出動百人，天空有直升機盤旋。現在只有少部分特許人員可以作為觀眾，他們很懂的娛樂規則，看到明星都會歡呼，還會為要過生日的明星唱生日快樂歌。現場最忙碌的人當屬各家攝影師，他們每個人身上至少三部以上相機，25G相機記憶卡很快就用光，需要工作人員時不時在門口為其更換sim卡。

各家電視媒體採訪也都相當專業，會有專門寫著明星名字的提示板，上面寫著採訪者名字和要提問的問題，整個流程非常順暢。

媒體室聚集來自世界各地的媒體，大家都非常忙碌。採訪區需要事先佔座才能保證提問時坐在最前排，且現場不讓拍照，管理非常嚴格。

傑尼斯偶像中島健人也現身紅毯。（記者張宏/攝影）
傑尼斯偶像中島健人也現身紅毯。（記者張宏/攝影）
頒獎典禮前大家在紅毯拍照。（記者張宏/攝影）
頒獎典禮前大家在紅毯拍照。（記者張宏/攝影）
典禮開始前組團拍照。（記者張宏/攝影）
典禮開始前組團拍照。（記者張宏/攝影）
奧斯卡小金人。（記者張宏/攝影）
奧斯卡小金人。（記者張宏/攝影）
楊紫瓊閃亮登場。（影藝學院圖片）
楊紫瓊閃亮登場。（影藝學院圖片）

楊紫瓊 奧斯卡 媽的多重宇宙

上一則

小狗落海 洛縣長堤救生員出海搜救 成功救回

下一則

世界晚報╱日女體驗荷麗節遭三男強行噴水、砸蛋

延伸閱讀

奧斯卡紅毯／楊紫瓊、范冰冰來了「黑豹」女星髮型像極林青霞

奧斯卡紅毯／楊紫瓊、范冰冰來了「黑豹」女星髮型像極林青霞
今晚怎麼收看奧斯卡頒獎典禮？管道一次看

今晚怎麼收看奧斯卡頒獎典禮？管道一次看
就是今晚 奧斯卡頒獎3大看點一次報給你

就是今晚 奧斯卡頒獎3大看點一次報給你
華人銀幕「始祖」…李小龍+黃柳霜 家族簽約拍傳記

華人銀幕「始祖」…李小龍+黃柳霜 家族簽約拍傳記
奧斯卡民調：最挺楊紫瓊封后 「捍衛戰士」最多人按讚

奧斯卡民調：最挺楊紫瓊封后 「捍衛戰士」最多人按讚
楊紫瓊效應 華人打卡杜比劇院

楊紫瓊效應 華人打卡杜比劇院

熱門新聞

殺豬盤等電信詐騙，在全美盛行。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱小心這種騙術 南加小台北月均50人上當

2023-03-09 18:07
對有些區號的來電應直接拒接，因為這些電話與欺詐有關。（Unsplash.com）

防範電信詐騙 這5個區號電話千萬不要接

2023-03-07 02:18
寓意頗深？李克強國務院告別講話提「人在幹天在看」 網熱議。（取材自推特）

世界晚報╱「人在幹天在看」李克強告別講話寓意深？

2023-03-06 21:55
想要在洛杉磯過上舒服生活，年薪恐需7萬5000以上。（Getty）

全美生活成本最高城市 加州3市入列 生活費需8.4萬

2023-03-10 22:15
最新調查顯示，在加州建屋可能比購買既有房屋更加划算。（Getty）

在加州自己蓋房 可能比買便宜

2023-03-06 02:18
國稅局提醒納稅人不要漏報來自零工經濟、服務行業、數字資產或國外的收入。(pexels)

報稅季國稅局提醒：這些收入別漏報

2023-03-04 13:40

超人氣

更多 >
日本「1年換2次水」溫泉旅館前社長死亡 遺書曝光

日本「1年換2次水」溫泉旅館前社長死亡 遺書曝光
倒閉骨牌效應？第一共和銀行恐有最大危機

倒閉骨牌效應？第一共和銀行恐有最大危機
矽谷銀行倒閉 葉倫：政府不紓困 但將避免風險擴散

矽谷銀行倒閉 葉倫：政府不紓困 但將避免風險擴散
好市多冷凍白帶魚超腥？老饕加1物解決：肉質軟嫩入味

好市多冷凍白帶魚超腥？老饕加1物解決：肉質軟嫩入味
矽谷銀行倒閉 政府救不救儲戶兩難 恐掀政治、金融風暴

矽谷銀行倒閉 政府救不救儲戶兩難 恐掀政治、金融風暴