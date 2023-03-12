楊紫瓊全場最閃亮登場 奧斯卡頒獎群星薈萃

奧斯卡小金人。（記者張宏/攝影）

第95屆奧斯卡 頒獎典禮12日在好萊塢的杜比劇院（Dolby Theatre）正式拉開帷幕，現場群星薈萃。備受各界矚目的奧斯卡最佳女主角被提名人楊紫瓊 ，鑽石閃閃亮相紅毯，影片中女兒扮演者「史蒂芬妮許」和她親切打招呼。

楊紫瓊笑容滿面，一身白色禮服亮相紅毯，她從頭到手都是白色鑽石，可謂現場最閃亮的女明星。無論是耳環、頭飾還是手上的鴿子蛋鑽戒，都閃閃發亮，頗有戰衣寓意。現場不少明星包括妮可基德曼等，和她打招呼和肢體接觸親密，還有人提前慶祝她會拿獎。楊紫瓊心情非常愉悅，接受採訪時時不時露出開心笑容。

片中扮演她女兒的「史蒂芬妮許」身穿桃紅色禮服，她表現非常活潑，她表示當晚最想見的人就是影片裡的「媽媽」楊紫瓊。

果然沒多久她就如願以償，和楊紫瓊親切打招呼。影片的兩個導演也盛裝出席，尤其是其中的華裔Daniel關不忘搞怪，衣服後背寫著Punk。

奧斯卡頒獎典禮的周邊道路全天封鎖，需要通行證才能接近劇院。在Sunset日落大道上可以看到楊紫瓊的廣告牌。上面寫著「Everything has led to」不僅和電影「媽的多重宇宙 」英語名呼應，也有期望得獎之意。

今年紅毯並不是紅色的，而是白色，現場裝飾簡單莊重，且基本是在室內。在明星到來之前，現場匯集世界各地媒體盛裝拍照。來自日本傑尼斯偶像中島健人，被一群工作人員圍繞著在現場走來走去拍照。

下午3時左右明星即陸續進場，現場保安也出動百人，天空有直升機盤旋。現在只有少部分特許人員可以作為觀眾，他們很懂的娛樂規則，看到明星都會歡呼，還會為要過生日的明星唱生日快樂歌。現場最忙碌的人當屬各家攝影師，他們每個人身上至少三部以上相機，25G相機記憶卡很快就用光，需要工作人員時不時在門口為其更換sim卡。

各家電視媒體採訪也都相當專業，會有專門寫著明星名字的提示板，上面寫著採訪者名字和要提問的問題，整個流程非常順暢。