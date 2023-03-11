拜登宣布加州洪水泥石流進入緊急狀態 聯邦支援救災

今年加州罕見的冬季暴風雪並造成了嚴重災情。（Getty Images）

2023年3月10日拜登 總統宣布加州 出現緊急情況，下令聯邦支援加州、部落和地方的救災工作，應對嚴重的冬季風暴、洪水、以及自3月9日開始出現並持續中的山體滑坡和泥石流。

據白宮10日下午發出的新聞稿，總統授權國土安全部 （Homeland Security）、聯邦緊急事務管理局 (FEMA) 協調所有救災工作，減輕緊急狀況給當地居民造成的困難和痛苦，並為有需要的人們提供適當的援助。根據《斯塔福德法案》（Stafford Act）第五章授權的緊急措施，以挽救生命並保護財產和公共健康與安全，並減輕或避免多地的災情。受害地區包括洛杉磯縣（Los Angeles）、聖伯納汀諾（San Bernardino）、聖塔芭芭拉（Santa Barbara）等加州33個縣。

具體而言，FEMA有權自行決定、動員和提供減輕緊急情況影響所需要的設備和資源。公共援助計劃下的緊急保護措施（B 類）僅限於直接聯邦援助，將提供聯邦資金75%。

聖伯納汀諾縣縣政委員會主席 Dawn Rowe 在一封電子郵件中寫道，「本縣很感激州長和總統現在已認識到影響我們山區居民和企業的災難的嚴重性，但需要一些時間才能確定總統聲明是否或何時可能導致直接救濟進入我們的縣。」

國土安全部聯邦緊急事務管理局 (FEMA)局長 Deanne Criswell任命Andrew F. Grant 為受災地區聯邦恢復行動的聯邦協調官。

更多詳情可查詢聯邦緊急事務管理局202-646-3272或[email protected]