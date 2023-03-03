南加雪災傳意外 大熊湖女子救援受困者被撞身亡
南加州聖伯納汀諾縣（San Bernardino County）大熊市（Big Bear）波利克峽谷（Polique Canyon），2月25日（週六）一位名叫休斯（Barbie Hughes）的女子在試圖救援被困於雪地中的民眾時遭意外撞傷，經送醫治療後不治身亡。她的家人感到極度悲痛，目前在眾籌平台GoFundMe上創立了募款頁面，籌集喪葬費用。
據ABC7電視報導，當日休斯在試圖救援被困民眾時不幸被撞傷，送醫時又因天氣惡劣無法空運，改由駕車送醫。然而，因其傷勢過重，在26日接受鎮靜劑治療時仍不治身亡。
休斯的母親發表聲明表示，休斯是她生命中的光芒，女兒不但性格風趣幽默、待人友善、還是一位出色的廚師。她的去世對家人來說如同丟下一枚震撼彈。同時，對於來自社區和全國各地的民眾所傳達的愛和支持，他們十分感激，女兒的善舉引起了如此廣泛的回響。
為了籌集到足夠的喪葬費，休斯的家人在眾籌平台GoFundMe上創建了一個募款頁面，網頁中寫道，休斯離開得太早，希望有更多善心人士可以幫助紀念她，讓她早日安息。截至3月3日，該頁面已籌集了約1萬8000元。
上一則
聖伯納汀諾山區大雪 8萬人受困
下一則
FB留言