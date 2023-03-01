洛杉磯至拉斯維加斯高鐵將動工 擬2027年通車

洛杉磯至拉斯維加斯高鐵工程即將動工，預計2027年底開通。（Brightline）

儘管洛杉磯 至舊金山 段的高鐵工程進展緩慢，南加州 的另一條高鐵建設近日卻獲得實質性進展。 2月23日，美國唯一的私人鐵路公司Brightline宣佈，洛杉磯至拉斯維加斯段高鐵工程的勞資協議已簽署完畢，計劃今年動工。

這條全新的高鐵系統全長約218哩，通行後高鐵列車時速可達200哩。該工程的建設方案包括利用現有的Metrolink系統連接洛杉磯市中心(DTLA)和聖伯納汀諾縣(San Bernardino)。再由聖伯納汀諾縣出發，經停勝利谷（Victor Valley）、赫斯皮利亞（Hesperia）、蘋果谷（Apple Valley）和庫卡蒙加牧場（Rancho Cucamonga），最終抵達拉斯維加斯大道(Las Vegas Strip)。此外，該方案還計劃在棕櫚谷（Palmdale）處與加州高鐵（California High-Speed Rail）連通。

Brightline表示，高鐵通行後，預計每年將減少超過4000萬次的汽車或巴士旅行往返拉斯維加斯，有利於降低二氧化碳的排放量，和減輕15號洲際公路（Interstate 15）上的交通負擔。

此項高鐵工程建設將由一個13支鐵路工會組成的「高鐵勞資聯盟」（The High-Speed Rail Labor Coalition）負責。 Brightline表示，該工程的建設時長約為3.5-4年，預計2027年底開通。