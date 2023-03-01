華人在南加奇諾岡州立公園迷路 警方出動直升機救援

M女士撥打電話僅5分鐘後，就獲直升機救援。（受訪者提供）

春季的南加奇諾岡州立公園 (Chino Hills State Park）山花爛漫，吸引不少民眾前來賞花踏青，有華人 甚至因此在公園山中迷路，最終出動直升機救援才得以脫險。

華人M女士稱，她和先生一直心心念念想去奇諾岡州立公園賞花拍照，在簡單查看了路線後便出發了。 「因為今年去公園踏青的人特別多，網友分享的旅遊攻略也非常齊全，而且大家都說奇諾岡州立公園的路途平坦，徒步根本沒有什麼難度；因此，她和老公充滿自信地開始了這段旅途。」

M女士說，停完車後，他們就開始順著East Fence Trail的指示牌一路向前。剛開始還興高采烈，可越走越覺得不對勁：道路痕跡變得愈發模糊，而且一路上一個人也沒碰到。隨著他們越走越深，雜草灌木叢已經高到需要用刀砍開才能開闢道路的程度，行走十分艱難。

「當時我們腳後跟都磨破了，眼看天色變暗，太陽就要落山，且公園5點就要關門，我們開始急了，於是想到了撥打911。」可由於信號不好，他們前前後後花了近20分鐘，才終於撥通了911的電話。報警後的M女士停留在原地，腦中開始想像救援隊伍出現的場景——她原以為救援隊可能會騎馬來救他們。

沒想到五分鐘後，救援隊以一種更為出乎意料的方式趕到現場。

一架直升機出現在天空中，在天空盤旋了兩圈後很快便搜索到了M女士一家。 「直升機靠近我們的時候帶動的氣流非常劇烈，我感覺整個人都要被風吹走了。然後，我們就被救援人員扶上了直升機，飛機駛向一處公園內人較少的地方降落。 下飛機後，我們被指引上了一輛警車。 整個救援過程非常快，而且救援人員和警察 全程態度都極好， 一直在關心地問我們有沒有受傷。」

「走之前，救援人員告訴我們此次救援不會收費。這甚至讓我覺得非常不好意思，覺得給他們添了麻煩，愧疚感十足。」

事後，M女士表示，大家千萬不要因為在網上看了幾篇攻略就可以在出行野外時掉以輕心，在這種大型公園內徒步時應仔細看路牌。

經常爬山的華人張女士建議，對於只是想賞花的遊客來說，最好將車開至公園最裡面的停車場，從那裡到達花海僅需15分鐘左右，路程也比較輕鬆。如果親子同行，小朋友們完全都可以跟著家長走上去。