我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

真的需要備妥100萬元 才能安心退休嗎？

破40年紀錄 芝市長僅執政4年 萊特福特承認敗選

洛縣學術全能競賽 全華裔成員馬凱博高中隊4連冠

記者丁曙／洛杉磯即時報導
洛杉磯縣第41 屆學術十項全能競賽落幕，馬凱博高中蟬聯冠軍隊員們笑得開心。（LACOE）
洛杉磯縣第41 屆學術十項全能競賽落幕，馬凱博高中蟬聯冠軍隊員們笑得開心。（LACOE）

洛杉磯縣第 41 屆學術十項全能（Academic Decathlon）競賽上周落幕，阿罕布拉學區（Alhambra USD）馬凱博高中（Mark Keppel HS）得分4萬3775 點，連續第四年超越其他 36 所高中獲得冠軍；西區高中（West HS）得分3萬9801點排名第二亞軍，阿罕布拉高中（Alhambra High School）得分3萬8884點排名第三季軍。

影音：洛縣教育局/後製：丁曙

馬凱博高中隊由教練Tin Tran領軍，隊員施凱倫（Karen Shi，譯音）、Pammy Lin、Yuliao Fan、 林瑞安（Ryan Lin，譯音）、Sandra Liang、陳瑞安（Ryan Chan，譯音）、周澤川（Zechuan Zhou，譯音）、趙傑克（Jack Zhao，譯音），Janet You，九名隊員都是華裔生，並且贏得「超級機智問答」（Super Quiz）單項冠軍。

此外，聖蓋博高中（San Gabriel HS）隊華裔教練 Kenneth Ma，獲得了Roberta Kordich 教練獎，表彰最能體現超越指導比賽的基礎知識、激勵學生達到更高學習水平的卓越的教練。

洛杉磯縣教育局（Los Angeles County Office of Education，簡稱LACOE）局長Debra Duardo博士說，能夠在學術十項全能比賽中脫穎而出，需要大量的準備、培訓和團隊合作。她恭喜所有參與的學校和學生，並為所有十項全能運動員的辛勤工作和成就感到驕傲，也為支持和指導學生的教練員感到自豪。

洛杉磯縣學術十項全能是一項豐富多彩、嚴格的學術團隊競賽，旨在測試高中生的知識和技能，他們與其他學校團隊爭奪金牌、銀牌和銅牌。十項全能運動員面臨在十個項目中運用分析技能、表演能力以及應試和寫作能力的挑戰：藝術、經濟學、論文、面試、語言與文學、數學、音樂、科學、社會科學和演講。

今年洛杉磯縣學術十項全能競賽主題是「美國革命和新國家」（The American Revolution and the New Nation），1月28日開始，2月4日落幕，全縣59支代表隊450餘名學生參加。洛縣教育局2月23日舉辦頒獎典禮，表彰和嘉獎所有十項全能運動員的成功。

洛杉磯縣前三名優勝隊將參加年度加州學術十項全能競賽（California Academic Decathlon），3月24至26日在Santa Clara縣舉行。

教育局 洛杉磯 運動員

上一則

橙縣春節晚會義賣所得捐給富蘭克林自閉兒童基金會

下一則

華人在南加奇諾岡州立公園迷路 警方出動直升機救援

延伸閱讀

新疆男籃退出CBA 控籃協違規處罰 周琦為糾紛發聲維權

新疆男籃退出CBA 控籃協違規處罰 周琦為糾紛發聲維權
「可輕而易舉拿千萬」前加州副州長競選人 涉詐PPP被捕

「可輕而易舉拿千萬」前加州副州長競選人 涉詐PPP被捕
世華婦協大洛杉磯分會長交接 黃崇飛接任

世華婦協大洛杉磯分會長交接 黃崇飛接任
公校生進市大學院 近半數需補課才過關

公校生進市大學院 近半數需補課才過關
洛杉磯國際機場額外獲聯邦3100萬資助 用來改進道路

洛杉磯國際機場額外獲聯邦3100萬資助 用來改進道路
陸政協委員建議：邀台灣運動員同備戰亞運

陸政協委員建議：邀台灣運動員同備戰亞運

熱門新聞

槍擊案發生後大批民眾送來鮮花，表達對往生者的哀思與懷念。（讀者提供）

南加舞星11死槍案謎團 女老闆打破沉默說真相

2023-02-22 11:28
6.99元的價格就能享受到一整塊蛋糕。（記者朱敏梓/攝影）

Trader Joe's這款斷貨王 比好市多同款貨更合亞裔口味

2023-02-22 20:34
加州知名連鎖漢堡店In-N-Out暫時停止提供斯卡貝拉辣椒，由切片的香蕉辣椒代替，引起許多愛好者不滿。（圖片來源：推特帳號@Karmir_Kovkas）

In-N-Out將暫停此食品 消費者反應就跟瘋了一樣

2023-02-27 13:57
洛杉磯縣聖瑪利諾市居民，也是前加州副州長競選人Cole Harris，和華人太太Cindy陳（Cindy Chen）涉嫌PPP貸款詐騙日前被捕。（本報檔案照）

微信商討詐疫情貸款 前加州副州長參選人和華裔妻被捕

2023-02-28 14:16
飛機一度劇烈顛簸。（圖：受訪者提供）

華人風暴中搭機遇強大氣流如坐過山車 乘客驚聲尖叫

2023-02-27 14:22
有華人選擇在台北轉機回中國，認為這樣綜合性價比比較高。（記者張宏／攝影）

華人曲線返中 要飛30小時 機票貴又難買

2023-02-22 02:20

超人氣

更多 >
領社安金年齡 擬調高到70歲「確保再撐75年不破產」

領社安金年齡 擬調高到70歲「確保再撐75年不破產」
蔡天鳳與現任丈夫是青梅竹馬 15歲被前夫「中途奪愛」

蔡天鳳與現任丈夫是青梅竹馬 15歲被前夫「中途奪愛」
肉類上哪買才吃得安心 這8家賣場是好選擇

肉類上哪買才吃得安心 這8家賣場是好選擇
工作多苦 只有天知道…無證客在美打拚數十年 自願返鄉

工作多苦 只有天知道…無證客在美打拚數十年 自願返鄉
留學生不懂為何美國醫療費天價 還可隨意打折

留學生不懂為何美國醫療費天價 還可隨意打折