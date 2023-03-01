洛縣學術全能競賽 全華裔成員馬凱博高中隊4連冠

洛杉磯縣第41 屆學術十項全能競賽落幕，馬凱博高中蟬聯冠軍隊員們笑得開心。（LACOE）

洛杉磯 縣第 41 屆學術十項全能（Academic Decathlon）競賽上周落幕，阿罕布拉學區（Alhambra USD）馬凱博高中（Mark Keppel HS）得分4萬3775 點，連續第四年超越其他 36 所高中獲得冠軍；西區高中（West HS）得分3萬9801點排名第二亞軍，阿罕布拉高中（Alhambra High School）得分3萬8884點排名第三季軍。

影音：洛縣教育局 /後製：丁曙

馬凱博高中隊由教練Tin Tran領軍，隊員施凱倫（Karen Shi，譯音）、Pammy Lin、Yuliao Fan、 林瑞安（Ryan Lin，譯音）、Sandra Liang、陳瑞安（Ryan Chan，譯音）、周澤川（Zechuan Zhou，譯音）、趙傑克（Jack Zhao，譯音），Janet You，九名隊員都是華裔生，並且贏得「超級機智問答」（Super Quiz）單項冠軍。

此外，聖蓋博高中（San Gabriel HS）隊華裔教練 Kenneth Ma，獲得了Roberta Kordich 教練獎，表彰最能體現超越指導比賽的基礎知識、激勵學生達到更高學習水平的卓越的教練。

洛杉磯縣教育局（Los Angeles County Office of Education，簡稱LACOE）局長Debra Duardo博士說，能夠在學術十項全能比賽中脫穎而出，需要大量的準備、培訓和團隊合作。她恭喜所有參與的學校和學生，並為所有十項全能運動員 的辛勤工作和成就感到驕傲，也為支持和指導學生的教練員感到自豪。

洛杉磯縣學術十項全能是一項豐富多彩、嚴格的學術團隊競賽，旨在測試高中生的知識和技能，他們與其他學校團隊爭奪金牌、銀牌和銅牌。十項全能運動員面臨在十個項目中運用分析技能、表演能力以及應試和寫作能力的挑戰：藝術、經濟學、論文、面試、語言與文學、數學、音樂、科學、社會科學和演講。

今年洛杉磯縣學術十項全能競賽主題是「美國革命和新國家」（The American Revolution and the New Nation），1月28日開始，2月4日落幕，全縣59支代表隊450餘名學生參加。洛縣教育局2月23日舉辦頒獎典禮，表彰和嘉獎所有十項全能運動員的成功。

洛杉磯縣前三名優勝隊將參加年度加州學術十項全能競賽（California Academic Decathlon），3月24至26日在Santa Clara縣舉行。