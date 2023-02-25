德州議員質疑華裔忠誠度 趙美心反擊種族主義攻擊

趙美心上主流電視痛批德州議員質疑她對國家的忠誠度，反擊種族主義攻擊。（NBC截圖）

聯邦眾議員趙美心 （Judy Chu）25日發表演說，痛批德州眾議員蘭斯古登（Lance Gooden）質疑她對美國的忠誠度，此等種族主義言論對亞裔 社區造成很大傷害。加州議會亞太裔黨團(AAPILC)發表聲明，要求古登向對趙美心和亞太裔社區道歉。

影音：趙美心Facebook

趙美心在NBC國家電視痛批蘭斯古登（Lance Gooden）質疑她對美國的忠誠度絕對令人髮指和噁心，這種基於虛假信息並在一個極端右翼網站上傳播的評論，完全是種族主義行為。這些謊言在她看來就是最糟糕的麥卡錫主義。古登做出的醜陋和虛假的指控是非常危險的，這些不真實的言論讓她成為被攻擊的目標。從深層次來說，這種行為只是延續了亞裔美國人繼續在他們自己的土地上被視為外國人的刻板印象，像她一樣，亞裔美國人在這個國家出生和長大，並且已經延續了好幾代，仍然被視為外國人。

趙美心尖銳指出，「但我們必須看看，國會議員古登似乎是同情暴力叛亂，是在向一些美國人散佈大選謊言，懷疑拜登總統當選的合法性。事實上，他是眾議院中那些專注於毫無根據的陰謀論的極端的共和黨人之一。」

加州議會亞裔黨團力挺趙美心，批判極右分子古登。黨團主席羅達倫（Evan Low）議員表示，「我們不會也不能允許美國出現這種仇恨言論。古登針對國會女議員趙美心發起的反亞裔的種族主義言論，鼓勵暴力極端分子，並經常導致針對亞裔美國人的暴力行為。

黨團副主席敏大衛（Dave Min）參議員說，我的朋友國會議員趙美心從未試圖破壞我們的民主，推翻選舉結果，或鼓勵對美國的反叛。「她從未質疑過我們三軍總司令的合法性。在她的公共服務生涯中，趙議員一直光榮地服務。現在一名居心叵測的國會議員對她發表的種族主義、仇外心理和反亞裔仇恨，令人厭惡和震驚。」

敏大衛進一步指出，近年來亞裔美國人一直遭受著反亞裔仇恨行為的攻擊，這在很大程度上是由古登發表的反華言論所推動的。因為他在福克斯新聞（Fox News）發表的卑鄙言論，將會使更多不同種族和背景的亞裔美國人受到攻擊和傷害。這是無法接受的。本人敦促福克斯新聞為其網絡上的評論公開道歉，並在今後拒絕邀請古登任何採訪，直到他向亞太裔社區道歉並做出補償。」

亞裔黨團副主席方樹強眾議員說，「國會女議員趙美心是美國最優秀的公務員之一。因為我有幸在相互重合的選區內與她一起為選民服務。眾議員蘭斯古登質疑她對美國的忠誠度的評論，充滿仇恨和種族主義色彩。更不幸的是，此人對亞裔美國人的仇外心理歷史悠久，經常將亞裔描繪成為永遠的外國人。我們必須大聲疾呼並要求眾議員古登立即向趙議員正式道歉。」

古登的評論是在德州一項令人恐懼的新法案 (SB 147) 的背景下發表的，該法案將禁止持有中國、伊朗、朝鮮或俄羅斯公民身份的人在德州購買房產。亞裔社區理所當然地會感到恐懼。他呼籲政治領導人關心亞裔美國人的安全，不僅要譴責眾議員古登的言論，還要制止政治上的反亞裔仇恨。