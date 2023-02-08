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通膨壓力仍在 一元店拓展生鮮食品吸客

南加劫匪扮顧客 一周洗劫8家GameStop

記者邵敏／洛杉磯即時報導
劫匪拿著昂貴的視頻遊戲商品衝出商店。（KTLA）
劫匪拿著昂貴的視頻遊戲商品衝出商店。（KTLA）

加州出售視頻遊戲的多家 GameStop 零售店，最近接連發生八起搶劫案件。警方稱，這些惡性案件都發生在一周之內，目前劫匪仍然在逃。

（影音來源：被搶商家／記者邵敏後製）

當局稱，案發時犯罪團夥假扮顧客進入店內有組織搶劫，多起案件涉及武器以及人身攻擊。遭受洗劫的 GameStop 零售店位於東洛杉磯（East Los Angeles）、聖彼渚（San Pedro）、巴沙迪那（Pasadena）、艾爾蒙地（ El Monte）和奇諾(Chino)等地。

2月6日（周一）晚，監控攝像頭拍下其中一家商店被襲擊的畫面。這家店位於洛杉磯市聖費南度谷阿萊塔（Arleta）地區。畫面中三名嫌犯穿著連帽衫戴著口罩四處張望，此時一位員工打開後面房間，可以看到嫌疑人飛快衝向這名員工，並且破門而入。片刻後，他們拿著昂貴的視頻遊戲商品衝出商店，每人提著幾個袋子「滿載而歸」。

GameStop 防損主管（Director of Loss Prevention） Alan Fagergreen 指出，在這起持械搶劫案中，三名嫌疑人攜帶武器進入商店，與員工直接對抗，並強行拿走一些商品。暴力搶劫事件激增讓這家零售商的員工非常不安，Fagergreen 表示員工安全是第一要務，

案發後，GameStop 在零售店醒目位置張貼嫌疑人照片，同時懸賞 5000 元抓捕嫌犯。 Fagergreen表示，商家尋求公眾幫助，如果民眾知道有關這些搶劫案的任何人或任何信息，並提供線索，商家願意提供獎金。

警方指出，其中一名嫌疑人的手背上有明顯的骷髏紋身，同時表示，參與搶劫襲擊的不是同一夥人，但認為這八起接連發生的犯罪行為相互關聯。據悉，嫌疑人搶劫後使用不同的車輛逃離現場，其中包括一輛白色道奇戰馬（Dodge Charger）、一輛黑色寶馬轎車（BMW sedan）。多個執法機構正在緝捕這些劫匪，但目前尚未歸案。

GameStop 張貼嫌疑人照片，懸賞 5000 元抓捕嫌犯。（KTLA）
GameStop 張貼嫌疑人照片，懸賞 5000 元抓捕嫌犯。（KTLA）
劫匪一周八次搶劫 GameStop 零售店。（KTLA）
劫匪一周八次搶劫 GameStop 零售店。（KTLA）

GameStop 洛杉磯 加州

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