情人節好去處 加州13家入選全國最浪漫餐廳

位於洛杉磯市中心的71Above擁有無敵美景（OpenTable)

今年2月的情人節，加州 人不必遠行就能享用浪漫晚餐。在線餐廳預訂網站 OpenTable公佈了「美國 100 家最浪漫餐廳」名單，加州共有13家餐廳上榜，與其他 27 個州相比是最多的，其中洛杉磯 有6家餐廳上榜。

該榜單基於 2021 年 12 月 1 日至 2022 年 11 月 30 日的 OpenTable 評論，以及去年情人節的餐廳預訂數量以及針對美國 OpenTable 用戶的用餐者調查。