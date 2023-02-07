情人節好去處 加州13家入選全國最浪漫餐廳
今年2月的情人節，加州人不必遠行就能享用浪漫晚餐。在線餐廳預訂網站 OpenTable公佈了「美國 100 家最浪漫餐廳」名單，加州共有13家餐廳上榜，與其他 27 個州相比是最多的，其中洛杉磯有6家餐廳上榜。
該榜單基於 2021 年 12 月 1 日至 2022 年 11 月 30 日的 OpenTable 評論，以及去年情人節的餐廳預訂數量以及針對美國 OpenTable 用戶的用餐者調查。
洛杉磯共有六家餐廳上榜，分別是位於長堤（ Long Beach）的555 East，位於市中心的71Above，位於Silver Lake的Bacari，位於西好萊塢（West Hollywood）的La Boheme，以及位於洛杉磯的Girl & the Goat和Musso & Frank Grill。這些餐廳通常擁有非常好的環境，像是位於市中心的71Above座落於US Bank Tower的第71層，可以眺望和俯瞰整個洛杉磯的美景，十分適合約會，度過一個浪漫的情人節。
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