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萬能機器人ChatGPT被玩壞了？華人:已離不開它

記者張宏/洛杉磯即時報導
ChatGPT機器人可謂開啟搜索新時代，它能寫文章、寫詩、寫論文、改Code，整合網路各種信息回答問題。（OpenAI網站）
ChatGPT機器人可謂開啟搜索新時代，它能寫文章、寫詩、寫論文、改Code，整合網路各種信息回答問題。（OpenAI網站）

ChatGPT被玩壞了？去年11月上線的人工智能聊天機器人ChatGPT 1月31日上午當機，這款機器人可謂開啟搜索新時代，它能寫文章、寫詩、寫論文、改Code，整合網路各種信息回答問題。雖然只用了幾個月，但不少華人表示，已離不開它。有人甚至認為ChatGPT的出現，會讓很多職業消亡。

ChatGPT在31日上午發生當機，網站解釋當機的原因是太多用戶同一時間使用ChatGPT。上線三個月的ChatGPT目前已有百萬用戶，它的研發者是美國人工智能實驗室OpenAI，通過語言模型系統以對話方式進行交互。

在這幾個月時間，世界各地的用戶對其能力進行瘋狂測試，ChatGPT表現出驚人的能力，比如它可流暢對答、寫論文、寫代碼、寫劇本、辯證分析問題、糾錯、考試等等，甚至讓一些記者、編輯及程序員等從業者都感受到壓力，更不乏其將取代谷歌搜索引擎之說。 還有高校直接禁止學生用ChatGPT寫論文，更推出監測識別ChatGPT寫論文的軟件。

現在ChatGPT能理解人類不同指令的含義，會甄別高水準答案，還能處理多元化的主題任務，既可回答用戶後續問題，也能質疑錯誤問題和拒絕不適當的請求。隨著不斷交互學習，它能更接近人類的思考方式參與用戶的查詢過程，根據上下文和語境，提供恰當回答，並模擬多種人類情緒和語氣。這意味著以後可能會無法分辨和自己聊天的是一個人工智能（AI）還是真的人。

華人徐小姐表示，她現在已經離不開ChatGPT，不管是兒子的生日派對邀請函還是寫信給同事都找ChatGPT來寫，完全不用組織語言，一分鐘搞定。她現在已把ChatGPT當作谷歌來使用。31日整個上午ChatGPT都無法使用，導致她寫郵件的速度都變慢。

還有華人總結出可能會被ChatGPT滅亡的職業，首先是各種語法工具，比如Grammarly，還有各種靠給人改文章的個人從業者，也可能因ChatGPT的出現而消失。其次是客服行業，現在不少在線客服都使用人工智能，加入ChatGPT能在第一輪滿足90%的顧客，剩下10%的複雜業務再請真人來做。讀X光片的醫生Radiologist也會因ChatGPT的分析圖形能力而受到影響。雖然ChatGPT不能做手術，最終診斷結果也仍需要真人來確認，但這個行業的需求可能會因此降低。

另外各種寫文案的職業，比如市場營銷，以前花幾萬元買幾頁文案，現在用ChatGPT打個初稿在自己改改就行。另外那些程式化的新聞報導，如股市每日總結、天氣預報、利率行情等ChatGPT都很擅長。華人江先生表示，科技對生活的滲透已方方面面，AI遲早會進入民眾的日常生活，成為家庭的一員。

不過ChatGPT在某些專業性領域仍有待提高。例如程序員首選問答社區Stack Overflow禁止粘貼複製ChatGPT回答的問題，因為其正確率太低。同時ChatGPT的回答是否具有道德和法律的約束，也需要相應的配套監管。

ChatGPT在31日上午發生宕機，網站的解釋宕機的原因是太多用戶同一時間使用C...
ChatGPT在31日上午發生宕機，網站的解釋宕機的原因是太多用戶同一時間使用ChatGPT。（OpenAI網站截圖）

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