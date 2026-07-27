邊境沙皇威脅一個月後 大批ICE幹員進駐紐約 目標皇后區
白宮「邊境沙皇」霍曼(Tom Homan)宣布將大幅增加紐約市移民執法人力一個多月後，聯邦移民暨海關執法局(ICE)據報於27日在紐約展開新一輪執法行動，首波行動集中於皇后區，並計畫自28日起，擴大至紐約都會區其他地區。
NewsNation引述多名消息人士報導，目前參與行動的主要是原本隸屬ICE紐約外勤辦公室的聯邦執法人員，暫時尚未從其他州或地區調派人手。但隨著行動規模擴大，紐約市移民社區可能面臨更頻繁的街頭盤查及逮捕。
消息人士指出，此次行動的主要目標，是曾被ICE提出「拘留請求」(detainer)、但地方監獄或拘留機構未予配合、之後被釋放返回社區的人士。ICE的拘留請求通常要求地方執法機構，在相關人士原定獲釋後繼續扣留，以便移交聯邦移民部門。
不過，消息人士也表示，ICE行動期間預料會出現「附帶逮捕」，即執法人員在追查特定目標時，將同一住所、車輛或現場內其他被認定缺乏合法身分的人一並拘捕。霍曼過去多次強調，任何非法居留美國的人都不會被排除在執法範圍之外，即使並非國土安全部原先鎖定的對象。
由於紐約州「保護我們的法院法」(Protect Our Courts Act)限制移民執法人員在沒有司法令狀的情況下，於法院內或民眾往返法院途中實施民事移民逮捕，ICE預料將更多在住所、街道及工作場所採取行動。
霍曼在周前表示，在一棟聯邦建築據稱遭到襲擊後，政府將向紐約市部署更多ICE執法人員。一個多月來，他也曾持續預告ICE將加強在紐約的部署，但此前未公布具體時間。他在早前接受新聞訪問時還稱，已審閱一份紐約行動計畫，涉及的ICE幹員數量將是「紐約市前所未見」，並警告行動「就要來了」。
國土安全部發言人以行動安全為由，拒絕證實ICE是否已於27日展開行動，僅表示ICE每周七天、每天24小時在全美50州執行聯邦移民法律。紐約州長辦公室及市府則未立即回應置評要求。
據報行動於27日在紐約展開，首波執法集中在皇后區，並計畫自28日起擴大到紐約都會區其他地區。 主要目標是曾被ICE提出拘留請求、但地方機構未配合而後被釋放的人。消息人士也指出，執法人員可能順勢逮捕現場其他缺乏合法身分者。 因紐約州的保護我們的法院法限制在法院內或往返法院途中進行民事移民逮捕，若無司法令狀，ICE便更可能轉向住家、街頭與工作場域執法。
精華 FAQ
據報行動於27日在紐約展開，首波執法集中在皇后區，並計畫自28日起擴大到紐約都會區其他地區。
主要目標是曾被ICE提出拘留請求、但地方機構未配合而後被釋放的人。消息人士也指出，執法人員可能順勢逮捕現場其他缺乏合法身分者。
因紐約州的保護我們的法院法限制在法院內或往返法院途中進行民事移民逮捕，若無司法令狀，ICE便更可能轉向住家、街頭與工作場域執法。
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