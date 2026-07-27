邊境沙皇威脅一個月後 大批ICE幹員進駐紐約 目標皇后區

邊境沙皇霍曼曾持續表示，將派「人數前所未見」的ICE探員到紐約執法。(美聯社)

白宮「邊境沙皇」霍曼 (Tom Homan)宣布將大幅增加紐約市移民執法人力一個多月後，聯邦移民暨海關執法局(ICE )據報於27日在紐約展開新一輪執法行動，首波行動集中於皇后區 ，並計畫自28日起，擴大至紐約都會區其他地區。

NewsNation引述多名消息人士報導，目前參與行動的主要是原本隸屬ICE紐約外勤辦公室的聯邦執法人員，暫時尚未從其他州或地區調派人手。但隨著行動規模擴大，紐約市移民社區可能面臨更頻繁的街頭盤查及逮捕。

消息人士指出，此次行動的主要目標，是曾被ICE提出「拘留請求」(detainer)、但地方監獄或拘留機構未予配合、之後被釋放返回社區的人士。ICE的拘留請求通常要求地方執法機構，在相關人士原定獲釋後繼續扣留，以便移交聯邦移民部門。

不過，消息人士也表示，ICE行動期間預料會出現「附帶逮捕」，即執法人員在追查特定目標時，將同一住所、車輛或現場內其他被認定缺乏合法身分的人一並拘捕。霍曼過去多次強調，任何非法居留美國的人都不會被排除在執法範圍之外，即使並非國土安全部原先鎖定的對象。

由於紐約州「保護我們的法院法」(Protect Our Courts Act)限制移民執法人員在沒有司法令狀的情況下，於法院內或民眾往返法院途中實施民事移民逮捕，ICE預料將更多在住所、街道及工作場所採取行動。

霍曼在周前表示，在一棟聯邦建築據稱遭到襲擊後，政府將向紐約市部署更多ICE執法人員。一個多月來，他也曾持續預告ICE將加強在紐約的部署，但此前未公布具體時間。他在早前接受新聞訪問時還稱，已審閱一份紐約行動計畫，涉及的ICE幹員數量將是「紐約市前所未見」，並警告行動「就要來了」。

國土安全部發言人以行動安全為由，拒絕證實ICE是否已於27日展開行動，僅表示ICE每周七天、每天24小時在全美50州執行聯邦移民法律。紐約州長辦公室及市府則未立即回應置評要求。