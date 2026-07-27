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紐約生活手冊／住了多年 房東還能要求補押金嗎？

記者高雲兒／紐約即時報導
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在紐約市，續租時若月租上漲，房東在部分情況下也可以要求租客補繳押金差額。圖為一處...
在紐約市，續租時若月租上漲，房東在部分情況下也可以要求租客補繳押金差額。圖為一處出租公寓。(美聯社)

不少租客以為，入住時繳過一次押金後，只要沒有搬家，房東就不能再追加押金；但在紐約市，續租時若月租上漲，房東在部分情況下也可以要求租客補繳押金差額。

根據紐約州房屋及社區更新廳(Homes and Community Renewal，HCR)及紐約市租金指導委員會(Rent Guidelines Board)的說明，住宅押金最高可相當於一個月租金，因此租約續簽、租金提高後，房東也可把押金調整至新的月租金額。即使租客已在同一單位住了多年，也可能收到補繳要求。

例如，租客入住時月租為2000元，並已繳納2000元押金；若續約後月租升至2100元，房東可能要求再補100元，使押金總額與新月租相同。不過，押金總額一般不得超過一個月租金，若房東要求的金額高於此標準，租客應要求對方說明計算方式及法律依據。

房東須把押金存入紐約州銀行的計息帳戶，並告知租客銀行名稱和地址。租客通常可選擇將利息用來抵扣租金、留在帳戶中直至搬出，或在每年年底一次領取。

租客搬離後，若房東要從押金中扣除清潔、維修或其他費用，必須在14日內提供逐項明細，並退還剩餘款項。若房東未在期限內交代扣款，可能失去扣留押金的權利。

正常居住所造成的磨損，例如牆面自然褪色、設備老化或輕微使用痕跡，通常不應被視為租客損壞。為避免爭議，租客搬入和搬出時都應拍照或錄影，並保留租約、押金收據、付款紀錄、交還鑰匙證明及與房東的通訊。

若房東拒絕退還押金、未提供扣款明細，或租客認為扣款不合理，可向小額索償法庭(Small Claims Court)提告，也可聯絡紐約州檢察長辦公室轄下消費者詐欺及保護局(Consumer Frauds and Protection Bureau)尋求協助。

精華 FAQ

  • 可以。若續租後月租上漲，房東在部分情況下可要求租客補繳差額，讓押金總額回到新的1個月租金上限，即使租客已住多年也可能適用。

  • 一般來說，住宅押金最高相當於1個月租金。若房東要求的金額高於這個標準，租客應要求對方說明計算方式與法律依據，以確認是否合規。

  • 房東若要從押金扣除清潔、維修等費用，必須在14日內提供逐項明細並退還餘額；若逾期未說明，可能失去扣留押金的權利。

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