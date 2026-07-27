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像果汁汽水…紐約無牌店違法賣大麻飲料 兒童恐誤食中毒

記者顏嘉瑩╱紐約即時報導
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紐約市數十家超市將含有四氫大麻酚的大麻飲料與普通果汁、汽水混合擺放，官員與家長擔...
紐約市數十家超市將含有四氫大麻酚的大麻飲料與普通果汁、汽水混合擺放，官員與家長擔憂不知情的民眾與兒童可能誤食中毒。示意圖。(美聯社)

紐約市大麻執法漏洞再度引發爭議。許多未取得大麻銷售執照的雜貨店、熟食店與小型超市，近日被發現將含有四氫大麻酚(THC)的大麻飲料與普通果汁、汽水混合擺放；因外觀具迷惑性，官員與家長擔憂不知情的民眾與兒童可能誤食中毒。

曼哈頓區長霍伊曼(Brad Hoylman-Sigal)對此表達「極度憤怒」。他指出，曼哈頓某連鎖超市竟違法將高濃度THC飲料擺在普通果汁和汽水旁販售，使兒童可能因誤買誤食而面臨健康風險。他表示，上個月已向紐約州大麻管理局(OCM)舉報該超市的違規行為，當時商品雖被下架，但不久後又重回架上，凸顯州政府打擊不力。

專家警告，兒童誤食大麻產品可能引發嚴重的醫療問題；哈佛醫學院亦指出，對成人而言，THC飲料雖能產生興奮與放鬆感，但也可能引發焦慮、偏執、噁心、嘔吐以及心跳加速，尤其是對首次接觸大麻的人而言危害更大。

根據紐約州法律，含THC的大麻產品僅限在獲得執照的合法大麻店販售。不過，紐約郵報實地調查指，全市數十間雜貨店均有販售這類大麻飲料，部分店經理甚至坦言是直接向批發商進貨，對販售需取得執照一事一無所知。

自大麻合法化以來，紐約州大麻管理局執法效率問題屢遭詬病。紐約大麻零售協會(New York Cannabis Retail Association)主席坦塔洛(Britni Tantalo)如今呼籲紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)，應下令市警局(NYPD)配合州政府全面進行執法搜查；「非法大麻市場在紐約持續猖獗，市長必須指示市警局查緝這些販售非法大麻產品的店家」。

對此，大麻管理局發言人回應表示，當局一直將未授權的迷幻漢麻產品列為打擊重點，過去已透過扣押違規產品、勒令停業及查封非法店面等行動配合查緝。以往市警局亦曾與州府監管機構等組成聯合任務小組，成功查封多家非法大麻店，外界正密切關注市府是否會再次發起大規模清查。

精華 FAQ

  • 多家未持大麻銷售執照的店家，將含THC的大麻飲料與一般果汁、汽水混放販售，外觀容易混淆，讓消費者與兒童在不知情下誤買誤食。

  • 曼哈頓區長霍伊曼表示極度憤怒，指控連鎖超市把高濃度THC飲料擺在一般飲料旁販售，已向州大麻管理局舉報，但商品下架後又回到架上。

  • 紐約郵報調查發現全市仍有數十家店販售此類飲料，業界因此要求市長指示NYPD配合州府全面搜查，並重啟聯合任務小組以查封非法大麻店。

大麻 曼哈頓 紐約市

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