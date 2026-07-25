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紐約法拉盛4級大火燒連棟住宅 出動逾250消防急救人員

記者高雲兒╱紐約即時報導
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紐約皇后區法拉盛25日上午發生四級大火，現場持續灌救兩小時。(記者高雲兒╱攝影)
紐約皇后區法拉盛25日上午發生四級大火，現場持續灌救兩小時。(記者高雲兒╱攝影)

紐約皇后區法拉盛（Flushing）25日上午發生四級大火，火勢從一棟住宅迅速蔓延至相鄰建築，造成多人受傷；火警發生超過兩小時後，消防員仍持續向建築灌水降溫，現場一度有電線遭火勢波及並爆裂，大批附近居民在場圍觀。

火災發生於上午10時前，地點位於大學點大道（College Point Boulevard）附近的41路（41st Road）。紐約市消防局（FDNY）表示，火勢最初從一棟住宅的一樓竄出，至上午10時30分左右已蔓延至兩棟相鄰建築，消防局隨即將其升為三級火警；約10分鐘後，火勢進一步升至四級。

消防局表示，逾250名消防及緊急醫療人員趕到現場灌救及處理傷者。多名傷者由緊急醫療人員治療，但具體人數及傷勢程度尚未公布。

現場建築為一排連棟住宅。一名在場居民表示，他認識住在整排最右側一戶的一對年長夫妻。據其了解，兩人在當地居住多年，家中平時只有夫妻二人。

該居民稱，這對夫妻大約已在此居住40年，年齡約在六、七十歲之間。據他轉述，夫妻當年以約16萬元買下房屋，後來即使有人提出較高價格收購，也一直沒有出售，可能是因為已習慣附近生活，且當地交通及生活機能方便。不過，這些有關住戶及房產的說法尚未獲住戶本人或官方資料證實。

該居民並表示，這類住宅的一樓主要作為廚房及日常起居空間，二樓則是臥室。他表示，房屋建成年代久遠，屋內不少設施和材料均較為老舊，並有許多木質部分。

火災發生後，現場可見消防人員從建築內清出不少物品，包括紙箱、塑膠袋及其他雜物。

到中午12時，消防員持續朝建築物灑水，二樓多扇門窗及屋頂均有嚴重燒損，多處被燒得焦黑，部分外牆和結構呈現碳化痕跡。現場一度有一條遭火勢波及的電線爆裂，發出明顯聲響。現場風勢較大，濃煙不斷向周邊街區飄散。

紐約皇后區法拉盛25日上午發生四級大火，現場持續灌救兩小時。(記者高雲兒╱攝影)
紐約皇后區法拉盛25日上午發生四級大火，現場持續灌救兩小時。(記者高雲兒╱攝影)

紐約皇后區法拉盛25日上午發生四級大火，現場持續灌救兩小時。(記者高雲兒╱攝影)
紐約皇后區法拉盛25日上午發生四級大火，現場持續灌救兩小時。(記者高雲兒╱攝影)

紐約皇后區法拉盛25日上午發生四級大火，現場持續灌救兩小時。(記者高雲兒╱攝影)
紐約皇后區法拉盛25日上午發生四級大火，現場持續灌救兩小時。(記者高雲兒╱攝影)

紐約皇后區法拉盛25日上午發生四級大火，現場持續灌救兩小時。(記者高雲兒╱攝影)
紐約皇后區法拉盛25日上午發生四級大火，現場持續灌救兩小時。(記者高雲兒╱攝影)

紐約皇后區法拉盛25日上午發生四級大火，現場持續灌救兩小時。(記者高雲兒╱攝影)
紐約皇后區法拉盛25日上午發生四級大火，現場持續灌救兩小時。(記者高雲兒╱攝影)

精華 FAQ

  • 火勢最初從一棟住宅的一樓竄出，約30分鐘後延燒至兩棟相鄰建築，消防局先升為3級火警，約10分鐘後再升為4級，顯示擴散速度很快。

  • FDNY表示，現場共有逾250名消防及緊急醫療人員到場灌救與處理傷者。多名傷者已由急救人員治療，但具體受傷人數與傷勢程度尚未公布。

  • 到中午仍持續灑水降溫，二樓門窗與屋頂受嚴重燒損，外牆和結構也有碳化痕跡，火勢波及的電線曾爆裂作響，濃煙並飄散到周邊街區。

法拉盛 皇后區 紐約市

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